Не всегда полезный дар моря: 13 видов рыбы, которую лучше исключить из рациона

Морепродукты - богатый источник питательных веществ для организма. Они содержат железо, йод, белок, которые благотворно влияют на работу мозга и желудочно-кишечного тракта, нормализуют уровень холестерина в крови и насыщают тело энергией. Однако важно помнить, что не все морские обитатели приносят нам только пользу. О том, какую рыбу лучше исключить из рациона - новый материал на Passion.ru.

Мы привыкли относить морепродукты к разряду правильного питания, ведь с самого детства нам твердят, что рыба - это полезно, и ее нужно есть. К сожалению, на качество этого продукта во многом влияет экология. Некоторые виды рыбы, обитающей в морях и океанах, загрязнены промышленными химикатами, металлами, пестицидами и паразитами. Конечно, такой "состав" не может не пугать. Чтобы не стать жертвой зараженных морских даров, обратите внимание на то, какую рыбу лучше не употреблять в пищу.

Макрель

Долгое время макрель считалась одним из самых полезных видов рыбы. Однако сегодня мнение ученых о ней изменилось. Эксперты установили, что в тканях макрели содержится ртуть, которая не выводится из организма человека и нередко становится причиной многих болезней. Употребление этой рыбы детьми и женщинами считается крайне опасным, поэтому мы настоятельно рекомендуем исключить макрель из рациона.

Угорь

Для угря характерно высокое содержание жировой ткани, которая легко абсорбирует химикаты и отходы, находящиеся в воде. Этот вид также подвергается серьезному заражению большими дозами ртути, причем наиболее высокий уровень интоксикации замечается у американских особей. Кроме того, врачи не рекомендуют есть угорь людям, страдающим астмой, избыточным весом, хроническим гастритом и заболеваниями желчного пузыря и печени.

Кафельник

Кафельник - еще один морепродукт с высоким содержанием ртути. Однако это не единственная причина, по которой употреблять эту рыбу небезопасно. Из-за превышения дозволенного уровня добычи кафельник вылавливают без соблюдения санитарных норм. Это провоцирует риск заражения и порчи рыбы, а значит, ее не стоит использовать при приготовлении пищи. В крайнем случае можно приобрести кафельник, выловленный более безопасным образом в Атлантике.

Пангасиус

Пангасиус обычно вылавливается в реке Меконг, а она является одним из самых загрязненных водоемов в мире. Большое количество химикатов, сельскохозяйственные отходы и паразиты - все это влияет на качество рыбы и на безопасность ее употребления в пищу. Кроме того, как и многие другие категории морепродуктов, пангасиус содержит в себе ртуть.

Масляная рыба

За маслянистый вкус этого вида рыбы отвечает гемпилотоксин, который по своей структуре напоминает воск. Это вещество не усваивается организмом и может пагубно повлиять на работу желудочно-кишечного тракта, в том числе спровоцировать пищевые расстройства. Мы не рекомендуем употреблять этот морепродукт людям, страдающим различными заболеваниями пищеварительной системы. Однако если вам очень хочется подать на стол такую рыбку, приготовьте ее путем жарки или запекания на гриле. Конечно, не стоит полностью отказываться от рыбы и исключать из своего рациона многие полезные виды, богатые витаминами, белками, жирными кислотами, железом. Помните, что при выборе рыбной продукции очень важно обращать внимание на ее внешний вид и место лова. Для свежей рыбы характерны прозрачные глаза, влажная поблескивающая чешуя и ярко-красные жабры. Кроме того, покупая охлажденную рыбу, всегда смотрите на срок годности.

"Обработка морепродуктов - один из самых важных этапов приготовления блюд с их содержанием. Наиболее полезной для организма является рыба на пару. Например, филе лосося может быть очень сочным даже без использования масла. Эта дикая атлантическая рыба богата жирными кислотами омега-3, витаминами группы В, белком и биотином. Являясь источником таких полезных микроэлементов, она снижает риск воспалений в организме и активизирует работу мозга. Кроме того, лосось отлично сочетается с овощами - например, с цукини и пюре из моркови. Такие блюда получаются не только полезными, но и очень вкусными", - комментирует шеф-повар энергетической кухни Verba Cuisine Алексей Никитин.

Тилапия

Эту рыбу еще называют мусорной. Она всеядная и заглатывает абсолютно все: от искусственных кормов до органических отходов. Потому неизвестно, чем тилапия питалась и насколько много в ее мясе накопилось вредоносных веществ, так что лучше исключить или снизить до минимума ее употребление.

Осетровые виды

Калуга, белуга, шип, стерлядь, осетр или, иначе говоря, "ртутная рыба". Называются эти сорта так по той причине, что чаще всего в них находят такие тяжелые металлы, как свинец, кадмий и ртуть.

Как правило, рыба и моллюски накапливают ртуть в форме высокотоксичного органического соединения - метилртути. Она образуется в результате метаболизма водных микроорганизмов при заражении ртутью водоемов, далее ее поглощают водоросли, которыми питаются рыбы, что приводит к накоплению в жировой ткани водных обитателей органической ртути. Чем дольше живет рыба, тем больше этого вещества может накопить. Здесь принцип тот же - ограничить ее употребление, чтобы не столкнуться с отравлением, как это было с Викторией Бекхэм.

За последние годы потребление увеличилось в 2.5 раза, что увеличило оборот промысла в 5 раз! Продажи растут пропорционально спросу, а следовательно, и темпы производства вынуждены увеличиваться. Здесь встает вопрос качества производимой продукции, ведь на сегодняшний день почти вся рыба в магазинах была выращена искусственным способом. Поэтому стоит обращать внимание на то, что мы едим.

Рыбы редких пород

Среди тех сортов, которые вообще не стоит употреблять, - рыба-меч, марлин, акула, большеглазый тунец, королевская скумбрия. Не питаться этими видами легко, так как их нечасто встретишь на прилавках супермаркета. Главная причина, по которой стоит избегать их употребления, - высокая стоимость. Из-за цены эти виды рыб часто могут быть заменены более дешевыми, но очень похожими аналогами, которые, в свою очередь, также вредны, как и осетровые виды, из-за содержания ртутных металлов.

Рыбы семейства карповых

Карповые больше всего заражены описторхозом (паразитические плоские черви), особенно в эндемичных районах в бассейнах рек: Обь, Иртыш, Урал, Волга, Кама, Дон, Днепр, Северная Двина, Бирюса. Людям с заболеваниями желчного пузыря, нарушением образования и оттока желчи (желчь - главный наш защитник от паразитов) лучше избегать употребления этой рыбы.

Тунец

Уже много лет рестораны и магазины почти всю рыбу заказывают на рыбных фермах. Например, отлов дикого тунца практически везде запрещен: в природе рыбы этого вида осталось мало. Поэтому существуют фермы, где выращивают тунца. Если производство большое, то за качеством продукции там следят, рыба разводится в экологически безопасных условиях и перед продажей на каждую партию компания получает необходимые сертификаты. Это довольно ощутимые затраты для бизнеса, которые он перекладывает на конечного покупателя, формируя цену. Важно, где именно выращивается рыба, тот же тунец. Например, из-за неблагоприятной экологической обстановки на побережье Тихого океана в продукции может содержаться значительное количество ртути, которая имеет свойство накапливаться в организме. Поэтому рыбу с ферм, располагающихся в Тихоокеанском бассейне, лучше не использовать.

Кроме того, неблагонадежные поставщики добавляют в корм для рыбы гормоны роста, что тоже для человеческого организма небезопасно. Как правило, такими трюками грешат мелкие рыбные фермы из Азии.

Сом

Отдельную опасность представляют хищные виды рыб. В первую очередь это сом. В природе он питается моллюсками, мелкими рыбешками, лягушками, небольшими зверями, которые переправляются через водоем, не брезгует и трупами попавших в реку животных и птиц. На фермах, чтобы сэкономить, недобросовестные производители могут формировать корм сомов преимущественно из падали с добавлением гормонов роста. И тогда эта рыба становится опасной для употребления в пищу.

Покупать сома домой или заказывать из него блюда в ресторане можно только в тех регионах, где разрешен его вылов в местах естественного обитания. Что касается тунца, макрели, сибаса и других морских рыб, то тревожным звоночком для покупателя должна стать низкая цена: скорее всего, производитель не получил сертификатов, подтверждающих безопасность продукции.

Дикий морской окунь

Среда обитания этой рыбы сильно влияет на ее свойства и состав, например, чилийский морской окунь имеет высокое содержание ртути, поэтому его нельзя есть чаще, чем пару раз в месяц. Лучше брать рыбку, обитавшую у Фолклендских островов, а также у побережья Аргентины или вод Антарктики, там экологическая ситуация получше, а значит, и состав безопаснее.

Фугу

Об этой японской рыбе наслышан каждый. В основном ее употребляют любители деликатесов или острых ощущений, она точно не станет частью ежедневного рациона. Это один из самых ядовитых представителей морского мира. Рыба фугу содержит яд тетродотоксин, он смертельно опасен для человека. Количество яда, содержащееся в одной особе, способно убить десяток человек. Поэтому повара получают специальную лицензию на приготовление этой рыбы, а пробовать ее в непроверенных местах может быть смертельно опасно. Стоит также отметить, что в основном опасна сырая или полусырая рыба. Термическая обработка может уничтожить бо́льшую часть факторов, способных вызвать отравление. В домашних условиях рыбу можно сварить, запечь или приготовить стейки, просто пожарив по паре минут с двух сторон. Также следует более осознанно подходить к вопросу выбора продукта. Не покупайте нарезанные стейки. Лучше покупать целую тушку и разделывать ее самостоятельно, это будет безопаснее и полезнее, так как в продукт не попадут ненужные бактерии и вещества. И не стесняйтесь спрашивать лицензии и документы, подтверждающие качество продукта.

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