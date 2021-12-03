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3 декабря 2021 18:07

6 идей, как терять вес на рабочем месте

Сидячий образ жизни часто приводит к избыточному весу. К счастью, есть несколько способов сжечь лишние килограммы в рабочее время.

Часто на полноценные занятия фитнесом не хватает времени, сил и средств. Поэтому приходится искать альтернативные варианты, которые помогают сохранить фигуру в офисе.

1. Используй любую возможность даже для минимальной физической активности: вставай с кресла во время разговора по телефону или когда отрываешься от работы.

2. Не носи в офисе туфли на высоком каблуке. Удобная обувь подарит дополнительный стимул выйти прогуляться на обед. 

3. Постарайся пользоваться лестницей, а не лифтом. 

4. Делай специальную гимнастику для офисных сотрудников. Простые упражнения помогут на время отвлечься от дел и размять онемевшие мышцы.

5. Слушай музыку через наушники во время работы или ходьбы - так ты будешь двигаться в такт музыке.

6. Приноси еду из дома. Правильно приготовленный обед, состоящий из натуральных продуктов, позволит сократить потребление калорий и избежать перекусов гамбургером или пиццей среди дня. 

ivona.bigmir.net


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