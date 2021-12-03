Если вы давно находитесь в поиске идеальной пары для беговых тренировок, наша инструкция поможет сделать правильный выбор. Мы, кстати, о кроссовках. А вы о чем подумали?

Причина жалоб относительно того, что после 10-минутной пробежки болят колени, каменеют икры, а ступни "горят огнем" - неправильные кроссовки.

Итак, если вы задаетесь вопросом, как выбрать обувь для бега, наши советы для вас.

Обувь для бега. Как выбрать идеальную пару

Определите свой тип пронации

Всего их три: избыточная, когда стопа завалена внутрь (то есть плоскостопие), недостаточная, когда стопа смотрит наружу (по-другому супинация), и нейтральная, когда вес вашего тела распределяется более-менее равномерно по всей стопе. Чтобы понять, какой тип пронации у вас, проведите простой тест: оставьте на листе бумаги мокрый отпечаток стопы.

Такого теста для более-менее удачного выбора кроссовок уже будет достаточно. "Хотя, оптимальный вариант - пройти GAIT-тестирование. Сейчас оно есть во многих фитнес-клубах: специальный сканер определяет степень давления стопы, а беговая установка проводит видеоанализ техники бега, постановки ног и других нюансов". С результатом GAIT можно сразу идти в магазин.

Если возможности пройти такой специализированный тест у вас нет, вот еще несколько советов о том, как выбрать кроссовки для бега.

Если вы определили у себя плоскостопие, ваши напарники - кроссовки с жесткой фиксацией пятки и упругим каркасом: они будут удерживать стопу в ровном положении. Нужны ли ортопедические стельки, должен решить ваш тренер. Гораздо важнее регулярно выполнять упражнения на укрепление свода стопы. Стельки - SOS-средство на случай, когда особенно тяжело бежать.

При нейтральной пронации считайте, что вам повезло. Выбирайте любые модели с хорошими амортизирующими свойствами - те, в которых вам комфортнее всего.

Супинация - отдельный случай, при котором, советоваться о том, какие выбрать кроссовки для бега, лучше с врачом-ортопедом.

Учитывайте технику бега

Здесь все просто. Бегаете с пятки на носок? Амортизация должна располагаться в задней части подошвы кроссовок. С носка на пятку - в передней. Для длинных дистанций потребуется приобрести дополнительную обувь - "марафонки". Как правило, у них облегченная конструкция и плоская тонкая эластичная подошва.

Решите, где будете бегать

При выборе кроссовок для бега по асфальту и другим твердым покрытиям остановитесь на моделях с ровной и относительно мягкой подошвой. Планируете бегать по земле в парке? Подошва должна быть жестче, а протектор глубже. Когда решите осваивать бег по бездорожью или заниматься в дождливую погоду, надевайте обувь из усиленного материала по всему внешнему периметру стопы на стыке с подошвой, с цепким протектором и с более высоким голенищем.

Ориентируйтесь на время года

В летний период отдавайте предпочтение облегченным кроссовкам из дышащих тканей с хорошими амортизирующими свойствами. Для зимы приобретите обувь с глубоким рифленым цепким протектором, чтобы не проскальзывать при отталкивании.

Какие кроссовки лучше для бега не покупать

с пластиковыми пружинами на подошве или другими "инновационными" деталями. Каждый сезон ведущие бренды спортивной обуви выпускают новинки, заставляющие немедленно стать их обладателями. Но как бы стильно ни смотрелась такая пара кроссовок, оставьте ее для повседневного ношения. Правильную обувь для бега отличает простота.

от тех, что при примерке были вам в пору, а дома оказались малы. Во время бега они будут жать еще сильнее. В лучшем случае - натрете стопы, в худшем - повредите колени, так как они будут испытывать излишнюю нагрузку.

от облегченных с тончайшей подошвой. Новичкам такие кроссовки пользы не принесут. Уберите их пока в шкаф, достанете через полгода, когда отточите технику бега.

Выбор кроссовок - дело серьезное, это, все-таки, наше здоровье!

anysports.tv