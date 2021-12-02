Почему остеопороз особенно опасен для женщин старше 50 лет

Переломов на ровном месте не бывает. Если ваши кости стали хрупкими, вероятно, речь может идти об остеопорозе. Многие могут не подозревать о наличии этого заболевания, пока не начнет беспокоить боль в позвоночнике или случится перелом. Из-за чего возникает эта патология и как ее предотвратить, рассказал эксперт.

По каким признакам понять, что вы в зоне риска

Остеопороз - это заболевание, при котором снижается плотность костей, из-за чего они могут легко ломаться. В норме кость имеет пористое строение, при остеопорозе же ее структура нарушается, уменьшается костная масса. Из-за этого сильно увеличивается вероятность получить травму даже при небольшой нагрузке.

Каждая третья женщина старше 50 лет получает перелом по причине остеопороза. Чаще всего заболевание встречается у женщин в постменопаузе, так как гормональные изменения негативно сказываются на состоянии костей. Но при этом и мужчины старшего возраста тоже находятся в зоне риска этого заболевания. Патология встречается у пациентов, страдающих некоторыми эндокринными, ревматическими заболеваниями, тяжелыми поражениями кишечника. Болезнь может возникнуть у людей с ограниченной подвижностью и у пациентов, принимающих определенные лекарственные препараты.

Нарушение осанки у родителей или остеопороз у одного из членов семьи являются тревожными сигналами того, что человек находится в группе риска этой патологии. Помимо этого, о высокой вероятности развития заболевания говорит перелом шейки бедренной кости у кого-то из родителей. Еще один фактор, способствующий развитию заболевания, - недостаточный вес. Он может привести к снижению уровня эстрогена (стероидных половых гормонов) у женщин, как это бывает после наступления менопаузы. Кроме того, из-за мышечной и общей слабости люди более подвержены переломам. Вредные привычки - курение и злоупотребление алкоголем - тоже негативно влияют на здоровье костей и провоцируют развитие остеопороза.

Самые распространенные травмы при остеопорозе

У людей, страдающих остеопорозом, переломы возможны при падении с высоты собственного роста, подъеме тяжестей или даже без какого-то травматического воздействия. Самые опасные травмы - переломы бедренной кости. Кроме того, остеопороз становится причиной патологических переломов рук (лучевой, плечевой костей), костей голени, таза, ключицы, ребер. Наиболее распространенные патологические переломы - это травмы позвонков. Перелом тела позвонка может вызывать боль в спине, а наличие одного повреждения значительно увеличивает вероятность последующих переломов позвонков. Множественные подобные травмы приводят к изменению осанки, снижению роста на 4-5 см и более.

Семейная профилактика

Профилактику стоит начать с семейного анамнеза. Вместе с родителями запишитесь на прием к семейному ортопеду. Так вы позаботитесь об их здоровье и сможете помочь предотвратить развитие остеопороза или облегчить его течение. Помните, что эту патологию самому сложно распознать, особенно если игнорировать боли в спине. На приеме врач проведет осмотр всех членов семьи, сформирует программу диагностики, затем по ее результатам подберет при необходимости ортопедические изделия (ортезы, корректоры осанки, корсеты, реклинаторы) для поддержки и стабилизации позвоночника, предложит комплексный план профилактики или лечения этого заболевания. При этом вы благодаря консультации врача узнаете, есть ли у вас предпосылки к развитию остеопороза, и проверите состояние своей опорно-двигательной системы.

Умеренные нагрузки

Сидячий образ жизни негативно сказывается на состоянии организма, в том числе и костей. В целях профилактики остеопороза старайтесь больше двигаться. Нужно ежедневно гулять на свежем воздухе не менее часа. Попробуйте скандинавскую ходьбу. Это отличная физическая активность при щадящей нагрузке. Чем больше времени вы проводите на свежем воздухе, тем больше получаете витамина D, который важен для здоровья костей. Начните заниматься спортом, только помните, что все тренировки в фитнес-зале должны быть умеренными. Тогда физические упражнения помогут укрепить мышцы и увеличить минеральную плотность костей. Но излишние, слишком интенсивные нагрузки лишь нанесут вред опорно-двигательной системе.

Правильный рацион

Задумайтесь о своем питании: оно должно включать достаточное количество продуктов, насыщенных кальцием. В основном минерал содержится в молочных продуктах (молоке, кефире, йогурте, сыре). Также кальцием богаты рыба, орехи, шпинат, брокколи и т. д. Витамин D - другой необходимый элемент, который поступает в организм с такими продуктами, как рыба, рыбий жир, яичный желток, сыр. Не забываем про белок - он тоже способствует укреплению костей. Продукты, богатые белком: мясо, рыба, бобовые, орехи и другие. Откажитесь от курения и ограничьте употребление алкоголя. Поверьте, в будущем вы поблагодарите себя за столь верно принятое решение.

Эти основные меры профилактики не только помогут избежать развития остеопороза, но и позволят предотвратить многие другие проблемы с организмом в будущем. Никогда не поздно задуматься о своем образе жизни и изменить его, чтобы продлить молодость и получить максимум от организма.

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