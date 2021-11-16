Новая версия планки, которая даст вам заряд кардио и проработает ваш пресс

Малоизвестный факт о планке: помимо проработки почти всех мышц вашего тела (кора, ягодиц, плеч, список можно продолжать и продолжать), она также служит довольно изрядной дозой кардио. По словам кардиолога Саджита Бхусри удерживание веса тела - как этого требует стандартная планка - смещает кровоток к мышцам, которые нуждаются в энергии. И это в свою очередь укрепляет ваше сердце.

Неплохо, правда? Но если вы хотите еще больше повысить нагрузку, "Планка Джека" - это один из лучших способов сделать это.

Что такое "Планка Джека"

Это кардио-упражнение стало основой для самых разных тренировок, от HIIT до бокса и пилатеса. Оно включает в себя планку. Но при этом нужно подпрыгивать ногами внутрь и наружу, имитируя упражнение "Прыжки Джека". И всего через несколько секунд у вас почти гарантированно перехватит дыхание.

Но есть несколько распространенных ошибок, которые делают люди во время этого упражнения. Они мешают им получить от него максимум удовольствия и пользы. Симона де Ла Рю, профессионал по пилатесу и основатель Body By Simone, считает, что нужно избегать сгорбленных плеч, поднятия бёдер и слишком интенсивных прыжков.

Кроме того, она продемонстрировала, как правильно выполнять эту планку, чтобы вы могли воспользоваться всеми ее укрепляющими и кардиостимулирующими преимуществами.

womanel.com