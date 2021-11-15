Почему вредно носить вьетнамки - 5 причин

Сандалии, шлепанцы и вьетнамки - незаменимая вещь на пляже. Но ежедневное ношение такой обуви может привести к проблемам с ногами. Читай, почему следует носить вьетнамки как можно реже.

1. Вьетнамки увеличивают риск подхватить инфекцию и грибок

Вьетнамками очень легко натереть ноги. Благодаря этому бактерии, вирусы и грибки моментально проникают в открытые раны, вызывая воспаление и боль.

2. Вьетнамки травмоопасны

Отсутствие нормальной опоры для стопы может привести к:

тендинитам - повреждению сухожилий;

боли в своде стопы;

боли в пятке;

артриту лодыжки, колена или бедра.

Кроме этого, соскальзывание ноги чревато разрывами и растяжениями связок.

3. Вьетнамки деформируют ногу

При ходьбе во вьетнамках нога находится в постоянном напряжении. Неестественная походка со временем приводит к:

Утолщению большого пальца - из-за того, что он постоянно находится в сжатом положении;

Появлению пяточных мозолей (натоптышей) - из-за постоянных ударов шлепанца по пятке.

4. Вьетнамки заставляют нас быстро уставать

Мелкие шажки с поджиманием пальцев ног, чтобы не потерять шлепанцы - так выглядит типичная походка во вьетнамках. Из-за этого люди во вьетнамках быстрее устают и делают меньше шагов, чем те, кто носит удобную ортопедическую обувь.

5. Некачественные вьетнамки опасны для жизни

Дешевые китайские шлепанцы могут быть изготовлены из токсичного пластика с содержанием ВPA - вещества, провоцирующего развитие раковых опухолей. Также вьетнамки часто делают из латекса, который способен вызвать аллергическую реакцию у многих людей.

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