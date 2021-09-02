7 веществ в косметике, которые могут нас убить

При покупке любых косметических средств необходимо всегда читать, что входит в их состав. Мы предлагаем тебе узнать о самых вредных компонентах косметики по уходу за телом.

Итак, существует семь самых вредоносных компонентов, которые могут входить в состав твоей косметики.

1. Этилпарабен

Данный химикат провоцирует высыпания на коже и аллергические реакции. Собственно именно через кожу ингредиент и поступает в организм, нанося вред в первую очередь кожному покрову. Этилпарабен периодически можно найти в составе средств личной гигиены.

2. Содиум лаурил сульфат

Добавляется в основном в шампуни. Может вызывать проблемы со зрением, в первую очередь у детей дошкольного возраста. У взрослых при этом может начаться неконтролируемое выпадение волос.

3. Каменноугольный деготь

Содержится в большинстве шампуней против перхоти и в красках для волос. Этот химический компонент вызывает сыпь и выпадение волос.

4. Триэтаноламин

Чаще всего присутствует в пенообразных средствах. Приводит к огрубелости и сухости кожи, может повлиять на усваивание организмом холина, который, как известно, необходим для правильной работы мозга.

5. Винилпирролидон/винилацетат

Данный ингредиент может пагубно отразиться на работе легких. Встречается в средствах по уходу за волосами, лаках, спреях, муссах.

6. Нонилфенол

Чаще всего встречается в тониках для умывания и средствах для очистки лица от косметики. Исследования показали, что употребление данного компонента в больших количествах - может снизить способность к воспроизведению рода.

7. Изопропиловый спирт

Чаще всего обнаруживается в лосьонах до и после бритья и средствах для интимной гигиены. В больших дозах провоцирует усиленное сердцебиение, вызывает головокружение и тошноту.

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