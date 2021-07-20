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20 июля 2021 10:22

Йога для начинающих - Как заниматься в домашних условиях

Не знаете, с чего начать в йоге? Предлагаем посмотреть видео с комплексом упражнений для новичков.

Йога способствует быстрому и комфортному похудению, активно борется с лишними килограммами и повышает тонус мышц. Она нормализует обмен веществ и задает определенный ритм жизни. Более того, занятия йогой помогают обрести гармонию с собой.

В этом видеоуроке дается простой комплекс йоги для начинающих, в который включены базовые позы (асаны), растяжение и дыхание. Он позволит заниматься йогой в домашних условиях без какого-либо перенапряжения или чрезмерной усталости.

Приступая к практике, создайте правильную атмосферу, которая поможет вам настроиться на продуктивную тренировку. Приглушите свет, включите ненавязчивую музыку, чтобы проникнуться атмосферой и мотивировать себя к занятиям. 

ivona.bigmir.net


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