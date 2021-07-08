ТОП-5 привычек, разрушающих вашу красоту - ФОТО

В жизни каждой женщины присутствует множество привычек, которые негативно влияют на состояние ее внешности, поэтому стоит, как можно скорее, избавляться от них.

Ежедневно мы делаем массу вещей, которые пагубно влияют на состояние нашей кожи и волос, даже не подозревая об этом. Однако "врага" нужно знать в лицо и начинать с ним бороться.

Мы расскажем вам о ТОП-5 привычках, которые разрушают вашу красоту:

1. Кофе

Да, этот напиток обожают многие женщины, так как он придает организму бодрость и энергию, однако кофе приводит к обезвоживанию организма и делает даже маленькие морщины более заметными.

Если вы все таки выпили чашку кофе, то компенсируйте ущерб организму стаканом чистой воды.

2. Горячий душ

В холодную пору хочется проводить как можно больше времени под горячим душем, но стоит помнить, что он очень сушит кожу, которая и так страдает от холода и ветра, поэтому ограничивайтесь пятью минутами водных процедур под горячей водой.

3. Несвежие наволочки

Подушки и наволочки являются благотворной средой для размножения бактерий, поэтому стоит отказаться от перьевых подушек, заменив их синтепоновыми. Также учтите, что наволочку нужно менять минимум раз в неделю.

4. Сахар

Слишком большое количество сахара способствует разрушению коллагеновых волокон, которые обеспечивают сияние и упругость кожи. Рекомендуем вам отказаться от этой привычки, постепенно исключив сахар из своего рациона.

5. Стресс

Избегайте негативных мыслей и проще относитесь к временным невзгодам. Стресс "убивает" вашу кожу и способствует быстрому старению.

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