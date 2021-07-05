Чем полезен белый чай и почему его надо пить каждый день

Белый чай - самый полезный среди других основных видов (черного и зеленого), хотя все они производятся из одного растения. Все дело в методах обработки, что, кстати, придает чаям разный вкус и запах. Листья для белого чая собирают на ранних этапах роста, еще до того, как они полностью раскроются, а затем поддают их окислению. Белый чай подвергается этому биохимическому процессу меньше остальных, в среднем на 5-7 процентов. Из-за чего в нем сохраняется большое количество антиоксидантов, которые позитивно влияют на организм. Рассказываем, чем полезен белый чай и почему его стоит пить каждый день.

Улучшает состояние волос

В белом чае содержится антиоксидант под названием галлат эпигаллокатехина. Он усиливает рост волос и предотвращает преждевременное их выпадение. Также советуем использовать шампуни, созданные на основе чая. Такие способны защитить волосы от негативного воздействия солнца летом, а также создать эффект блестящих волос.

Успокаивает и улучшает концентрацию внимания

Белый чай насыщен l-теанином. Эта аминокислота способна улучшить бдительность и концентрацию нашего внимания. Она также подавляет возбудительные процессы в мозге, которые могут привести к гиперактивности.

Позитивно влияет на здоровье ротовой полости

Флавоноиды, которыми богат чай, делают зубы более крепкими и помогают предотвратить образование зубного налета, вызывающего кариес. Помимо этого напиток обладает антибактериальными свойствами, которые тоже сохраняют здоровье зубов. Чтобы получить максимальную пользу, пейте от 2 до 4 чашек белого чая в день.

Способен заменить обезболивающее

В белом чае много антиоксидантов полифенолов и катехинов, которые помогают справиться с незначительной болью в теле. А катехины даже могут способствовать восстановлению мышц.

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