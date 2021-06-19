5 шагов к здоровой и увлажненной коже

Хорошо увлажненная кожа всегда будет выглядеть более здоровой, иметь выровненную текстуру и красивый оттенок. Добиться этого можно, следуя простым пяти шагам.

Шаг 1. Пейте больше воды

Необходимо помнить о важности увлажнения кожи изнутри. Соблюдение грамотного питьевого режима - это первый шаг, с которого следует начинать борьбу с сухостью кожи, особенно в холодное время года. В течение дня рекомендуется пить около 2 литров чистой воды комнатной температуры. Большую часть этого объема воды лучше выпивать в утреннее и дневное время суток во избежание накопления жидкости в организме и образования отеков.

Шаг 2. Высыпайтесь

В погоне за увлажнением и питанием кожи, не забывайте уделять достаточно внимания режиму сна. Регулярный недосып приводит к дисбалансу уровней pH вашей кожи и ведет к таким проблемам, как обезвоживание и сухость. Приучите себя ложиться спать в одно и то же время и старайтесь, чтобы продолжительность сна составляла 7-8 часов в день. Помните, что сон необходим для активной работы кожи и ее регенерации. К тому же во время сна все нанесенные средства гораздо легче проникают в кожу и действуют куда эффективнее.

Шаг 3. Следите за питанием

Каким бы сложным нам ни казался отказ от быстрых углеводов и включение в рацион максимального количества полезных продуктов, это именно та важная мера, которая поможет добиться красивой, упругой и увлажненной кожи. Осенью и зимой нам особенно нужны витамины и полезные вещества для того, чтобы справляться с ветрами, низкой температурой и с теми последствиями, которые они оказывают на кожу. Не обязательно придерживаться строгих ограничений, чтобы добиться результата.

Пятерка полезных продуктов, которые стоит внести в свой рацион, может выглядеть следующим образом:

- Авокадо: вкусный и насыщенный жирами, которые помогают коже поддерживать необходимый уровень влаги.

- Грецкие орехи: источник омега-3 и омега-6 жирных кислот.

- Огурец: почти полностью состоит из воды, содержит всего порядка 20 калорий и богат целым рядом полезных веществ, таких как калий и витамин С.

- Апельсин: на 90% состоит из воды, невероятно полезен для восстановления и увлажнения кожи.

- Алоэ вера: растение, мякоть которого насыщена антиоксидантами и витаминами. Рекомендуем, например, попробовать растительный напиток с Алоэ от Herbalife для стимуляции пищеварительной системы.

Шаг 4. Контролируйте уровень влажности в помещении

Для бесперебойной работы сальных желёз и защиты от пересыхания кожи, одним из самых важных условий являются показатели температуры воздуха и уровня влажности в комнате. Проблема сухости воздуха в помещении особенно актуальна в отопительный сезон зимнего периода. В условиях избыточно сухого воздуха кожа стремительно теряет влагу, пересыхает и становится менее эластичной. Для поддержания влажности воздуха на должном уровне рекомендуется купить и установить увлажнитель воздуха, делать влажную уборку через каждые 2-3 дня и регулярно поливать комнатные растения.

Шаг 5. Присмотритесь к вашему ежедневному уходу

Наконец, последний немаловажный шаг, который, в совокупности со всеми упомянутыми ранее условиями, способен привести к прекрасному результату - это внешний уход за кожей при помощи косметических средств. Однако, к сожалению, именно на этом этапе многие девушки допускают ошибки, подбирая средства, не отвечающие потребностям кожи. Каким же должен быть уход, направленный на увлажнение кожи? Во-первых, обратите внимание на то, чем вы умываетесь. Для очищения выбирайте мягкие увлажняющие гели или пенки, деликатно работающие с кожей. Для снятия макияжа вечером наилучшим решением станет использование гидрофильного масла. После умывания обязательно пользуйтесь тоником, для того, чтобы восстановить естественный pH баланс кожи и подготовить ее к нанесению дальнейших средств.

В качестве ночного ухода за кожей рекомендуется наносить более плотные и питательные средства, а в случае, если кожа сильно пересушена и повреждена, можно смело пользоваться бюджетными маслами, которые наверняка найдутся в ближайшей аптеке. К примеру, персиковое масло или масло жожоба прекрасно справляются за ночь с задачей увлажнения и питания, не утяжеляя при этом кожу.

Для дневного ухода выбирайте крема для лица и области вокруг глаз с более легкой текстурой, направленной больше на увлажнение, нежели на глубокое питание. Одним из таких является ежедневный увлажняющий крем для естественного сияния кожи от компании Herbalife. Он придаст коже эффект сияния изнутри и послужит отличной базой под ваш макияж. При выборе декоративной косметики стоит также отказываться от матирующих тональных средств, содержащих спирт. Подумайте дважды перед использованием румян, бронзера и хайлайтера: их всегда можно заменить альтернативными средствами в кремовой текстуре.