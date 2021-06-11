5 полезных привычек, которые сделают ваш живот плоским - ФОТО

Плоский живот - больное место для многих женщин, ведь часто после родов природа прячет вашу женственность именно в округлом животике. Но ведь так хочется быть стройной, и вовсе не важно, сколько вам лет.

Мы расскажем, как сделать живот плоским, не поселившись при этом, в тренажерном зале.

1. Пейте воду. Вода - главный ускоритель метаболизма, поэтому диетологи советуют ею не пренебрегать.

2. Ешьте медленно. Во-первых, это не эстетично - спешно поглощать все содержимое в тарелке. Во-вторых, сигнал о насыщении мозг подает только через 20 минут после того, как вы на самом деле наелись. Потому чем медленнее вы будете жевать, тем меньше в итоге съедите.

3. Завтракайте обязательно. Диетологами давно доказано, что люди, съедающие свой завтрак, худеют быстрее, чем те, кто его пропускает. Важно запустить процесс метаболизма с утра, желательно в течение часа после пробуждения.

4. Не забывайте об осанке. Да-да, чтобы привести в тонус дряблые мышцы пресса, достаточно выпрямить спину: удерживая корпус в прямом состоянии, мы незаметно напрягаем и тренируем брюшные мышцы, а также при таком положении спины живот очевидно более втянут, нежели когда мы сутулимся.

5. Делайте утреннюю зарядку. Необязательно сутками убиваться в спортзале, эффект будет даже от банальных махов ногами и отжиманий во время утренней зарядки. В случае с прессом упор следует делать на наклоны туловища к коленям.

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