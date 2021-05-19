3 простых упражнения для плоского живота - ФОТО

Лучшее время для занятий - утром перед завтраком или через 2-3 часа после еды. И помните: прежде чем выполнять любые упражнения, нужно немного разогреться.
Велосипед
Лягте на спину. Приподнимите верхнюю часть корпуса, положите руки за голову, затем оторвите ровные ноги от пола. Выполняйте поочередное подтягивание коленей к локтям. После выполнения упражнения придвиньте ноги по очереди к себе и потяните их руками.
Прямые скручивания
Примите положение лежа на спине, согните ноги в коленях, руки сцепите в замок на затылке или вытяните перед собой. Выполняйте скручивая, приподнимая плечи от пола к коленям. Старайтесь тянуться вперед грудью, а не шеей.
Подъемы ног
Лягте на спину и ноги согните в коленях, прижимая пятки к ягодицам. Упираясь вытянутыми руками в пол и поднимая таз, старайтесь достать коленями до груди. Скручиваясь, втягивайте живот, чтобы ноги двигались по правильной траектории.
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