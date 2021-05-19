3 простых упражнения для плоского живота - ФОТО

Регулярно выполняя эти эффективные упражнения, вы сможете быстро добиться идеально плоского живота.

Лучшее время для занятий - утром перед завтраком или через 2-3 часа после еды. И помните: прежде чем выполнять любые упражнения, нужно немного разогреться.

Велосипед

Лягте на спину. Приподнимите верхнюю часть корпуса, положите руки за голову, затем оторвите ровные ноги от пола. Выполняйте поочередное подтягивание коленей к локтям. После выполнения упражнения придвиньте ноги по очереди к себе и потяните их руками.

Прямые скручивания

Примите положение лежа на спине, согните ноги в коленях, руки сцепите в замок на затылке или вытяните перед собой. Выполняйте скручивая, приподнимая плечи от пола к коленям. Старайтесь тянуться вперед грудью, а не шеей.

Подъемы ног

Лягте на спину и ноги согните в коленях, прижимая пятки к ягодицам. Упираясь вытянутыми руками в пол и поднимая таз, старайтесь достать коленями до груди. Скручиваясь, втягивайте живот, чтобы ноги двигались по правильной траектории.

ivona.bigmir.net