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24 апреля 2021 12:43

3 главных правила для успешных занятий спортом

Вы решили заниматься спортом, однако через некоторое время забросили занятия? Давайте разберемся, почему так происходит и что нужно знать, чтобы успешно продолжать тренировки.

Часто случается так, что едва начав заниматься спортом, люди отказываются от тренировок. Почему так происходит? Дело в неправильном подходе. Спортивные инструкторы разработали систему, которая направит ваши усилия в нужное русло и поможет успешно заниматься.

Во-первых, ставьте перед собой реалистичные цели, чтобы получить результат. Вы можете стремиться к фигуре своей мечты или бицепсам Арнольда, но не пытайтесь заполучить желаемое сразу же на старте.

Во-вторых, распорядитесь временем для тренировок разумно. Специалисты советуют посвящать аэробным упражнениям 2,5 часа в неделю. Распределите это время с умом: по 30 минут в день 5 дней в неделю, а не за 1 день изнуряющих тренировок. Установите еженедельные цели тренировки, постепенно добавляя больше времени и интенсивности. В конце каждой недели оценивайте свои результаты. Если вы достигли своей цели - ликуйте! А если же нет - проанализируйте, что пошло не так и как Вы собираетесь это исправить.

В-третьих, прекратите думать о занятиях спортом как о "долге перед родиной". Действительно, для некоторых людей походы в спортзал - это ежедневная рутина, которая помогает им соблюдать режим, концентрировать внимание и дарит чувство выполненного долга, когда ежедневная норма упражнений выполнена. Для других походы в тренажерку - это тяжелая и даже тягостная работа, на которую они рано или поздно махнут рукой.

ivona.bigmir.net


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