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Как отказаться от сахара

Включите в рацион яблочный уксус

Он быстро нормализует сахар в крови и кроме того, снижает риск сердечных заболеваний. Как вариант - заправляйте им салат или же добавляйте в воду или чай.

Постарайтесь привыкнуть к кислому

Поставьте над собой необычный эксперимент: в течение месяца ешьте как можно больше греческого йогурта - и совсем скоро ваши вкусовые рецепторы перестроятся и будут требовать куда меньше сахара. Вы и сами не заметите, как пагубная зависимость от сладкого сойдет на нет!

Научитесь распознавать врага

Помните нашумевший австралийский фильм "Сахар"? Его создатель не ел мороженое вприкуску с плиткой шоколада, и тем не менее все равно поправился и обзавелся огромным количеством проблем со здоровьем: все потому, что в его любимых "здоровых" хлопьях, свежевыжатых соках и обезжиренных йогуртах тоже содержалось огромное количество сахара. Так что не теряйте бдительности - опасность может таиться не только в десертах.

Не пытайтесь заменить сахар фруктами

Да, банан - это не печенье. Но в нем тоже есть сахар. Не ищите замен вообще - лучше попробуйте что-то принципиально новое. "Вот, например, вам всегда нравился аромат имбирного чая вашей коллеги, - говорит коуч по здоровому питанию Джессика Кардинг. - Попробуйте его наконец! А то ведь раньше вы наверняка пили свой сладкий кофе".

Попробуйте миндальное масло

Поможет удерживать стабильный уровень сахара в крови. Носите с собой на работу, и на первых порах дома пусть будет под рукой: так вы точно не сорветесь.

bazaar.ru


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