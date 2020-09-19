Что поможет заснуть без снотворного - ФОТО

Стресс, кофеин, автомобильная сигнализация, споры соседей, неоновые вывески за окном - на свете есть множество причин, благодаря которым можно нажить проблемы со сном. От недосыпа количество проблем только умножается, в перспективе оборачиваясь кошмарами или хронической бессонницей. Фармацевты всегда готовы помочь, неустанно придумывая новые снотворные (по-научному - седативные) препараты, однако не спешите переходить к тяжелой медицинской артиллерии. Для начала попробуйте эффект природных средств, способных убаюкать не хуже бабушкиной колыбельной.

Что приятно, дары природы не сопровождаются побочными эффектами, не вызывают привыкания и не требуют рецепта, хотя визит к натуропату, конечно, не повредит. Доза, время и правила приема (с едой или без) имеют серьезное значение. Вот базовый список натуральных средств, которые помогут восстановить здоровые отношения со сном.

МЕЛАТОНИН

Это гормон, естественным образом вырабатываемый организмом, чтобы помочь регулировать циркадный ритм - внутренние часы, которые включают цикл сна-бодрствования. Хотя он обладает мягким снотворным эффектом, его главная роль заключается в восстановлении режима. Если вы сова, страдаете от смены часовых поясов или работаете посменно, мелатонин поможет заснуть в нормальное время, то есть ночью. Его нужно принять за шесть часов до того, как отправиться в постель, чтобы эффект сработал вовремя.

МАГНИЙ

Исследования доказали связь дефицита этого волшебного минерала с бессонницей, и теперь многие специалисты рекомендуют принимать перед сном пилюли с магнием (в дозировке порядка 1000 мг). Магний обладает расслабляющими свойствами, и недостаток его - обычная проблема, поскольку современные люди предпочитают диету с высоким содержанием сахара, а магний используется в его метаболизме. Поэтому его запас следует пополнять - с помощью добавок или продуктов, богатых этим минералом.

ПУСТЫРНИК

Эта трава, известная еще древним предкам, обладает более мощными успокоительными и седативными свойствами, чем валериана. Пустырник улучшает сон, снимает тревогу, регулирует сердцебиение и работу пищеварительной системы. Чай из этой травы полезен при невралгии и хронической усталости, и многие натуропаты уверены, что в природе нет средства полезнее для сердца и нервной системы.

КОРЕНЬ ВАЛЕРИАНЫ

Растение, которое действует очень возбуждающе на кошек, на людей производит неизменно успокаивающий эффект и входит в состав многих снотворных добавок. Настойку или пилюли рекомендуется принимать за полчаса до предполагаемого сна. У валерианы есть способность влиять на выработку серотонина и гаммааминомасляной кислоты (ГАМК), что способствует снижению тревоги, усталости и правильным метаболическим процессам в мозге.

ХМЕЛЬ

Важнейший компонент любого пива давно изучен на предмет седативного эффекта и веками использовался для лечения проблем со сном. Хмель нередко входит в состав снотворных добавок вместе с корнем валерианы - обычно в соотношении 120 мг экстракта хмеля и 500 мг валерианы. Такая комбинация помогает улучшить сон и уменьшить время, необходимое для засыпания. Имейте в виду, это не значит, что пиво - отличное снотворное. Учеными доказано, что алкоголь нарушает качество сна и со временем способствует его полному расстройству.

РОМАШКА

Чай, настойка или натуропатические капсулы с ромашкой -очень нежные стимуляторы сна. Другими словами, этот симпатичный цветок вряд ли поможет страдающим хронической бессонницей, но тем, кому просто не спится - от волнения, перенапряжения или любовной лихорадки, - он поможет однозначно: успокоит, расслабит и ускорит засыпание. Отдельное удовольствие для полного релакса: травяная комбинация из ромашки и лаванды в успокаивающей ванне.

ВИШНЯ

Именно! Речь о самой обычной вишне, близкой родственнице черешни. В нашумевшем исследовании Университета штата Луизиана, предпринятом несколько лет назад, было доказано, что вишня помогает спать дольше - почти на полтора часа в сутки. Вишня обладает большой питательной ценностью, а сок этих ягод является источником как мелатонина, так и триптофана. Стоит отметить, что речь о натуральном вишневом соке, а не суррогате из пакета.

КИВИ

Не любите вишневый сок? Попробуйте киви. Китайские ученые в 2014-м опубликовали научные факты, подтверждающие, что два киви, съеденных за час до отправки в постель, способны увеличить время сна на 13% и сократить продолжительность бодрствования, если вы часто просыпаетесь среди ночи, на 29% - всего за четыре недели. Звучит заманчиво, а киви к тому же настолько богаты витамином С, что ваш иммунитет к концу месяца станет пуленепробиваемым. А зимой это очень и очень актуально.