10 советов по детоксу, которые реально работают - ФОТО

Комплексное очищение организма, или, как сейчас называют, детокс, в мире практикуется давным-давно, начиная с древних практик в индийской и китайской медицине. Говоря о детоксикации, мы подразумеваем очищение, релакс и здоровое питание - и внутри, и снаружи. Устраняя токсины, заполонившие тело на клеточном уровне, поддерживая его полезными продуктами и правильным уходом, мы помогаем ему восстановить иммунитет, здоровье и бодрость.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ДЕТОКС

Как упомянуто выше, детоксикация означает "большую уборку", с детальным и серьезным подходом. Когда жизненно важные системы работают вполсилы, токсины не фильтруются должным образом, оказывая на организм очень неблагоприятное воздействие. Задача - удалить максимум нечистот как на физическом, так и на ментальном уровне. То есть, важно не только очистить кишечник, печень, почки, легкие, кожу, лимфатическую систему, но и достичь психического баланса для позитивного восприятия мира.

Программы детокса создаются, чтобы помочь максимально естественному и эффективному очищению, чему сопутствуют несколько основных процессов:

отдых для пищеварительных органов при умеренной диете или голодании;

стимулирование работы печени и вывода токсинов через кишечник, почки и кожу, улучшение кровообращения;

"заправка" тела здоровыми и питательными веществами.

КАК УЗНАТЬ, ЧТО ПОРА НА ДЕТОКС

Американский диетолог Питер Беннетт, автор бестселлера "Чудо семидневного детокса", настаивает, что каждый должен устраивать детокс не реже раза в год. Ему вторит доктор Линда Пейдж, автор книги "Детоксикация: Программы по очищению и обновлению", которая убеждена, что сегодня засилие токсинов в городской среде достигло такой концентрации, что детокс - "необходимая мера, чтобы держаться на плаву, избегая болезней и депрессивных проявлений".

Пейдж считает показанием к детоксу проявления следующих симптомов:

необъяснимая усталость, даже если вы высыпаетесь;

вялость, апатия, унылое настроение из серии "ничего не хочется";

несобранность, спутанность мыслей;

аллергические реакции, особенно если прежде такого не случалось;

отечность век, мешки под глазами;

раздражения на коже, сухость и шелушение;

ослабленный иммунитет, частые или хронические инфекции;

регулярное вздутие живота, замедление обмена веществ;

проблемы с менструацией (сильные боли, сбой цикла)

С ЧЕГО НАЧАТЬ ДЕТОКС

Шаг номер один: отмените токсинам доступ к телу. Устраните из меню алкоголь, кофе, сигареты, рафинированные жиры и сахар - все это препятствия для процесса естественного восстановления. Кроме того, желательно свести к минимуму использование "химических" моющих-чистящих средств и продуктов личной гигиены (порошков, шампуней, дезодорантов, зубных паст, кремов с парабенами), заменив их на био-эко-альтернативы.

Стресс - особо коварный враг для хорошего самочувствия. Тревога или хроническая подавленность сопровождаются выбросом стрессовых гормонов, которые могут задать адреналиновую встряску, чтобы выиграть гонку или пережить дедлайн, но при постоянном воздействии на организм способны подавить деятельность детоксикационных ферментов в печени. Йога, цигун, медитация вам в помощь - замените круговорот нервных мыслей на методичный ритм асан и неспешную осознанность.

КАКУЮ ПРОГРАММУ ВЫБРАТЬ

Все зависит от индивидуальных показаний и бюджета. Рынок детокс-услуг очень продвинулся за последние годы: можно уехать в шикарный отель за тридевять земель и наслаждаться там родниковой водой и прочей аюрведой, а можно заказать курс на свежевыжатых соках с доставкой на дом.

Самый экономный вариант - поверить в себя и сделать все самостоятельно, заручившись поддержкой умной книги или онлайн-ресурса. Популярные варианты среди фанатов детокса: фруктовый или овощной детокс, очищение на соках или смузи, а также гипоаллергенный детокс.

Главное, что нужно уяснить перед тем как приступить: детокс - дело серьезное, требующее подготовки и соблюдения режима. Доктор Беннет советует как минимум семидневный график, потому что для максимальной очистки организма требуется время. Его собственная программа предполагает двухдневное голодание на жидкостях (вода, овощные соки), а затем - строгую пятидневную диету, чтобы дать пищеварительной системе возможность отдохнуть. Линда Пэйдж рекомендует от трех до семи дней на свежих фруктовых и овощных соках и чистой воде для избавления от токсинов.

ДЕСЯТЬ СОВЕТОВ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ДЕТОКС-ЭФФЕКТА

Вне зависимости от того, закончили вы очищающий курс или только его обдумываете, следуйте этим правилам, чтобы подготовиться к детоксу, сохранить его эффект или просто освоить здоровый образ жизни:

Ешьте больше клетчатки, включая коричневый рис, свежие фрукты и овощи. Свекла, редис, артишоки, капуста, брокколи, спирулина, хлорелла и морские водоросли - must have в меню детокс-питания.

Очищайте и защищайте печень, употребляя в порошке или заваривая корень одуванчика, лопуха и расторопши.

Принимайте витамин С, чтобы помочь печени вырабатывать глутатион - соединение, которое выводит токсины.

Пейте зеленый чай вместо кофе и по крайней мере два литра чистой фильтрованной воды ежедневно.

Старайтесь дышать глубоко и спокойно, чтобы позволить кислороду свободно насыщать кровеносную систему.

Преобразуйте стресс в положительные эмоции, осваивайте медитации (рекомендуем приложение Headspace для деятельной практики).

Перед утренним душем массируйте тело щеткой из натуральной щетины, стимулируя поры для выхода токсинов. А еще это бодрит.

Практикуйте гидротерапию: направьте на плечи горячий душ, позволяя воде массировать спину в течение пяти минут. Затем переключите на 30 секунд на холодную воду. Проделайте так три раза, завернитесь в мягкий халат и прилягте отдохнуть на 30 минут.

Посещайте баню или сауну, помогая телу выводить отходы через пот.

Что еще важно для детоксикации? "Упражнения по часу в день, - советует доктор Беннетт. - Йога, танцы, пилатес, прыжки через скакалку - выбор за вами". Хорошей детокс-практикой считается цигун, система упражнений на основе боевых искусств, в которой кроме многих оздоровительных преимуществ есть специальные упражнения для очистки организма.

И напоследок: если есть сомнения насчет здоровья, обязательно проконсультируйтесь с врачом, прежде чем начать детокс-курс. И, пожалуйста, будьте осторожны с радикальными методами вроде гидроколонотерапии, что способны не только промыть кишечник изнутри, но и уничтожить там все живое, включая полезную флору, восстановить которую очень и очень сложно.

elle.ru