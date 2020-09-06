Тренды, которые могут вредить здоровью - ФОТО

Когда появляется что-то новое, хочется это поскорее попробовать. Тем более , если это касается похудения или ухода за лицом, и при этом читаешь много положительных отзывов, впечатляющих результатов. Но все ли приносит пользу, что становится трендом?

Высокоинтенсивные интервальные тренировки

Люди, которые хотят иметь идеальную фигуру, считают, что эти тренировки почти как волшебные таблетки. Но исследования, проведенные Университетом Рутгерса, показали, что те, кто тренируется с ускоренной скоростью, с большей вероятностью получают травмы и развивают воспаление в суставах коленей и плеч. Это происходит потому, что для выполнения таких интенсивных упражнений необходим определенный уровень подготовки. Если вы новичок и решили быстро похудеть, то этот вариант может оказаться не лучшим для вас. Не стоит также забывать, о том, что тренировка должна начинаться с разминки.

Зубная паста с углем

В последнее время модно использовать уголь не только для чистки желудка, но и в косметических целях. Активированный уголь является высокоабсорбирующим веществом., поэтому чистка зубов пастой с этим ингредиентом частично удаляет слой эмали, который, к сожалению, не регенерирует. Это провоцирует чувствительность зубов.

Электронные сигареты

Сегодня электронные сигареты на пике популярности.. Они считаются менее вредными по сравнению с обычными. Но стоит отметить, что эти табачные изделия генерируют никотиновый спрей, который состоит из табака и других химических веществ, что, напротив, более губительно для организма человека. Принимая во внимание результаты исследований эпителиальных клеток бронхов, принадлежащих курильщику электронных сигарет, можно сделать вывод, что электронные сигареты могут привести к воспалению, окислительному стрессу и другим последствиям для легких и дыхательных путей.

Витамины без назначения врача

Сегодня часто можно встретиться в Stories блогеров рекламу всевозможных витаминов. Но врачи напоминают, что неконтролируемое потребление витаминов по собственной инициативе может иметь негативные последствия. Например, большое количество витамина С в организме может привести к развитию камней в почках. Если вы подозреваете, что не получаете достаточного количества необходимых питательных веществ, обратитесь к специалисту.

Упражнения Кегеля

Эти упражнения предназначены не только для женщин, но и для мужчин. Выполнив их правильно, они способны укрепить мышцы тазового дна. Но также упражнения Кегеля имеют ряд противопоказаний. Например, тем, у кого есть боли в области таза или недержанием мочи - эти упражнения противопоказаны. Кроме того, многие выполняют эти упражнения неправильно. Если у вас есть проблемы со здоровьем, и вы хотите устранить их с помощью упражнений Кегеля, то вам следует обратиться к врачу.

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