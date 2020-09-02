7 «полезных» снэков, которые на самом деле вредят фигуре

Слово "перекус" часто используется в негативном контексте неслучайно. Ведь здоровым он может быть только в том случае, если в вашем снэке содержатся все питательные вещества, необходимые организму - да еще и в правильном балансе. Так, снэки из списка ниже, несмотря на свою популярность у некоторых адептов ЗОЖ, на самом деле совсем не такие полезные, как о них принято думать.

Эти перекусы могут скорее навредить вам, усилив чувство голода, чем зарядить энергией:

Зеленые соки

Приятно верить в полезные свойства подобных напитков, когда ты точно знаешь, что они на 100% состоят из натуральных продуктов. Но в одной бутылочке такого сока содержится 50 грамм сахара, то есть 12,5 чайных ложек. И хотя такие соки действительно изготовляются из натуральных продуктов, волокна овощей и фруктов, извлеченные во время выжимания, ничем не лучше коробки сладостей.

Вместо сока лучше съесть какой-нибудь фрукт или сырые овощи (морковь, огурец, сельдерей). Клетчатка, которую содержат плоды, замедляет высвобождение сахара и дает необходимую энергию.

Белые рисовые хлебцы

Знаменитые своей низкокалорийностью рисовые хлебцы в действительности абсолютно бесполезны. Кроме того, у них очень высокий индекс глюкозы. Это означает, что углеводы, которые они содержат, быстро всасываются в кровоток и повышают уровень сахара в крови.

Вместо рисовых хлебцев выбирайте овсяные. Они содержат больше клетчатки, витаминов и минералов. А еще они сделаны из цельного зерна, поэтому имеют более низкий индекс глюкозы.

Протеиновые батончики

Очень популярный перекус, который часто содержит столько же сахара, сколько и батончик из шоколада. Надпись "натуральный" на упаковке не всегда означает "хороший". Он может быть натуральным, но не стоит забывать, что такие батончики изготовляются в основном из сухофруктов, меда и сиропов, а все это - чистый сахар.

Вместо подобного батончика лучше съесть горсть сырых орехов. Белок регулирует уровень сахара в крови и помогает справиться с тягой к сладкому.

Диетические напитки

Да, диетические напитки не содержат сахара, зато содержат искусственные подсластители (например, аспартам), которые слаще обычного сахара в 13 000 раз. Регулярное потребление этих подсластителей может увеличить тягу к сладкому.

Вместо диетического напитка лучше купить газированную воду, добавить в нее фрукты и дать воде настояться.

Обезжиренные йогурты в баночках

Жиры в йогурте обычно заменяются на сахар. Это делается для того, чтобы йогурт оставался вкусным.

Вместо этого выберете простой йогурт с пробиотиками и добавьте свежих фруктов для вкуса.

Сушеные фрукты

Представьте себе ситуацию: съесть десять абрикосов за один присест. Это, конечно, возможно, но все-таки маловероятно. А вот курагу (сушеный абрикос), которая полезна в малых количествах и вредна в больших, можно есть долго и много. Кроме того, в сухофрукты часто добавляются консерванты и сахар.

Вместо этого сократите сухофрукты и добавьте к ним немного орехов. Так вы увеличите потребление белка и уменьшите потребление сахара.

Чипсы из овощей

Несмотря на то, что эти чипсы изготовляются из овощей, они так же калорийны, как и обычные. Дело в том, что как картофельные, так и овощные чипсы обжариваются в масле. В процессе жарки витамины и питательные вещества в овощах разрушаются.

Вместо них в качестве перекуса попробуйте горсть свежего гороха. Он поможет вам долго сохранить сытость.

Bazaar.ru