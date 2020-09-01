7 советов, чтобы не поддаться осенней депрессии и сохранить фигуру

Будем честны с собой и своим телом: осенью начинает хотеться есть больше. Как же не допустить сбоев в питании и с наступлением холодов остаться в форме? Что сделать, чтобы не испытывать постоянного чувства голода и не заедать осеннюю депрессию калорийными вкусностями?

Как сообщает Lady.Day.Az, на эти вопросы в интервью Bazaar.ru ответила спортивный блогер, тренер и чемпионка России по фитнес-бикини Мария Соколова.

Действительно, в осенне-зимний период мы зачастую набираем несколько лишних килограммов. Это связано со следующими факторами:

Снижается физическая активность.

Для согрева организма требуется больше калорий.

Ухудшается эмоциональный фон (осенняя депрессия) и, как следствие, возникает желание побаловать себя чем-то вкусным.

Вот 7 правил, соблюдая которые, вы сможете сохранить стройность и избежать лишних скачков веса.

1. Не снижайте интенсивность тренировок - занимайтесь как летом. Это могут быть тренировки в тренажерном зале, танцы, бассейн, йога или сезонные виды спорта (лыжи, коньки, сноуборд и т.д.). Главное - больше двигаться!

2. Контролируйте режим. Правильно выстроенный распорядок дня и достаточное количество сна избавят вас от лишнего стресса и наладят обменные процессы организма.

3. Пейте больше воды. Совет очевидный, но часто игнорируемый. Необходимо пить от двух до трех литров в день для поддержания водного баланса.

4. Правильно употребляйте фрукты. Их желательно есть целыми, а не употреблять в виде фрешей или смузи. Благодаря волокнистой структуре фруктов в ваш организм будет поступать достаточное количество клетчатки, что благотворно повлияет на работу ЖКТ. Но не переусердствуйте, ведь фрукты содержат немало сахара.

5. Пейте витамины. В осенне-зимний период стоит пропить курс мультивитаминов, но подобрать их вам должен исключительно врач.

6. Контролируйте простые углеводы. Осенью нам особенно хочется мучного и сладкого, но нужно регулировать употребление этих продуктов. Обратите внимание на рецепты полезных низкокалорийных десертов, которые доставят вам удовольствие и не навредят фигуре.

7. Питайтесь регулярно. Желательно принимать пищу 3−5 раз в день с одинаковым временным интервалом. Дробное питание стабилизирует уровень сахара в крови, вы реже чувствуете голод и не срываетесь на что-то быстрое и вредное.