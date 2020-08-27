5 неочевидных вещей, от которых мы устаем - ФОТО

Казалось бы, вы отправились в постель вовремя и крепко проспали всю ночь, без тревожных побудок и кошмаров. Так с чего это вдруг при подъеме такое чувство, что вы с полуночи и до рассвета сбегали от принца? Или же днем все идет в спокойном ритме, без дедлайнов и нервотрепок, а к вечеру вы все равно как выжатый лимон. Хотите распознать ваших скрытых врагов? Вот пять неожиданных причин, коварно высасывающих энергию.

Захламленный стол

Всего два слова - психическое истощение. Именно, из-за изобильного бардака на рабочем столе, той самой накопительной свалки, состав которой давно неясен и вам. Спросите психотерапевта - он скажет то же: чем больше объектов вы постоянно держите в поле зрения, тем сложнее мозгу фокусироваться и фильтровать информацию, поступающую в его недра в течение дня. Результат? Мозг, а следом и вы перенапрягаетесь и чувствуете усталость.

Нерегулярное питание

Речь не о модном интервальном голодании, а о том, что мы делаем непреднамеренно. Питание в правильном ритме (не откладывая обед, чтобы сдать работу в срок, или пропуская запланированные диетой перекусы) поддерживает энергию на должном уровне, вовремя пополняя ее утечки. Пренебрегая режимом питания, мы, конечно же, теряем силы. Приходим на работу, не успев позавтракать, и подстегиваем себя дозами крепкого кофе, чтобы взбодриться, - сил при этом не прибавляется, а лишь временно разгоняется сердце. Пропуск обеда лишает организм необходимых калорий и соблазняет на плотный ужин. Наевшись на ночь, естественно, спать мы будем так себе. Желудок тоже не отдохнет, а потому не будет настаивать на новой порции пищи - прощай, утренний аппетит. Замкнутый круг? Точно, пора его разорвать.

Измены тренировкам

Независимо от того, увлекаетесь вы тяжелой атлетикой или предпочитаете "собаку мордой вниз", пропуск тренировки ради ленивых потягушек в кровати обещает неприятные последствия, обычно в формате послеобеденной вялости - то есть энергии вам хватит ненадолго. Исследования ученых подтверждают, что 20-минутная физическая нагрузка с утра обеспечивает силы и продуктивность на целый день, а зависимым от офисных кресел стоит регулярно бодрить себя производственной гимнастикой или хотя бы прогулками во время обеда. И вы наверняка это знали, просто делали вид, что вас это не касается.

Недостаток железа

По словам специалистов легендарной клиники Мэйо (Mayo Clinic), дефицит железа может вызвать вялость, раздражительность, слабость и неспособность сосредоточиться. Этот элемент жизненно важен для транспортировки кислорода к клеткам и мышцам. Необязательно покупать пилюли и добавки - добавляйте в меню темную листовую зелень, яйца, тофу, фасоль, постную говядину и орехи, сочетая их с продуктами с высоким содержанием витамина С, который улучшает усвоение железа.

Избыток сна

Возможно, звучит странно, но, сокращая часы, отведенные для сна, вы боретесь с сонливостью и вялостью. Согласно публикациям Harvard Health, важно качество сна, а не количество. Слишком продолжительный сон увеличивает время, необходимое для засыпания, что ставит под угрозу общее качество отдыха. В общем, не только не засиживайтесь, но и не залеживайтесь - лишний отдых энергии не добавит.

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