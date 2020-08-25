Что делать, если выпадают волосы - ФОТО

Волосы всегда реагируют на любой дисбаланс в организме. Если вовремя не найти и не устранить причину выпадения, то процесс может стать необратимым, хроническим. "Выпадение волос - это всегда очевидный результат неочевидной проблемы. Для ее определения иногда нужно собрать множество данных: от привычек питания и образа жизни до генетических показателей. А иногда для решения проблемы достаточно просто сменить шампунь", - сказала опытный трихолог клиники эстетической медицины ЕМС Марина Гайдайчук.

Причины выпадения волос

1) Недостаток витаминов и несбалансированное питание. Некоторые диеты, ограничения в питании, например, резкий переход на вегетарианскую или веганскую пищу, исключающий белки и жиры, могут негативно влиять на состояние здоровья волос: спровоцировать их сильное выпадение, ломкость и сухость. Несбалансированное питание лишает ваш организм микроэлементов и витаминов. Для здоровья волос жизненно необходимы витамины С, B9, В12, А, Е, D, селен, цинк и нормальный уровень ферритина (запаса железа).

2) Гормональные нарушения. Процесс выпадения волос может начаться и после гормональной перестройки организма, например, после отмены контрацептивов, после родов. Спровоцировать нарушения эндокринного фона могут и весенние обострения хронических заболеваний внутренних органов - щитовидной или поджелудочной железы, печени, почек.

3) Снижение иммунитета. Недавно перенесенные заболевания, прием курса антибиотиков тоже могут негативно сказываться на состоянии волос.

4) Стресс. Волнение, депрессивное состояние, хронический недосып, стресс на работе, постоянное ощущение усталости - все это негативно сказывается на состоянии волос. Не переживайте, если речь идет о небольшом потрясении, связанном с дедлайнами на работе и плохим настроением, то резкого выпадения волос не будет. Главное, чтобы стресс не становился хроническим.

5) Внешние факторы. В эту категорию можно отнести процедуры окрашивания волос и различные виды стайлинга.

6) Сезонное выпадение. В осенний и весенний период проблема выпадения волос часто связана с нехваткой витаминов и ослаблением иммунитета: из-за резких перепадов температур и, как следствие, простудных заболеваний.

Во всем виноваты гены

По словам доктора Гайдайчук, безусловно, гены влияют на качество и количество волос. Для того чтобы оценить риски вашей предрасположенности к серьезным заболеваниям, таким как андрогенная алопеция и очаговое облысение, необходимо сдать генетический тест. Стоит сказать, что эти заболевания могут встречаться как у мужчин, так и у женщин. Также комплексный генетический тест покажет, есть ли у вас предрасположенность к снижению уровня железа в организме, витаминов группы В и других витаминов, которые важны для роста волос. Однако не стоит полагать, что если у вас имеется генетическая предрасположенность к заболеваниям, то вы обречены на потерю волос. Чтобы предупредить проблемы выпадения волос, нужно соблюсти несколько профилактических мер.

Что делать?

Важно наблюдать за общим объемом и качеством волос. Волосы могут отреагировать на незначительный стресс, но, как правило, через месяц ситуация восстанавливается. Если же нет - это веский повод обратиться к трихологу.

"В интернете пишут, что безобидное количество выпавших волос от 50 до 70, а порой и до 150 волос в день. Это абсолютно неверная оценка, не существует общепринятой нормы. Для каждого человека своя норма", - говорит трихолог Марина Гайдайчук.

Марина предлагает комплексный подход к решению проблемы: сперва необходимо пройти тщательную диагностику волос и кожи головы для установления причины выпадения. Специалист может назначить пациенту сдать анализы на уровень витаминов. Еще один показательный анализ - суточный мониторинг уровня стресса, который в течение суток учитывает динамику выработки кортизола и дегидроэпиандростерона (ДГЭА). Он покажет, в каком психоэмоциональном состоянии вы находитесь. Для лечения выпадения волос могут быть подключены и другие специалисты: эндокринолог, гинеколог, диетолог.

Профессиональный уход

Профессиональные методики предупреждают выпадение волос, придадут им здоровый блеск и объем:

- PRP- терапия - лечение волос с помощью инъекций обогащенной тромбоцитами собственной плазмы крови. Методика улучшает качество, структуру волос, стимулирует их рост.

- Мезотерапия кожи головы препаратами с кератинами и пептидами - укрепляет волосяные луковицы, активизирует рост новых волос, нормализует работу сальных желез.

- Хорошо себя зарекомендовали физиопроцедуры в комплексе с лекарственными препаратами. Как правило, их действие направлено на купирование выпадения и стимуляцию роста новых волос. Выбор методик и их сочетание для лечения и профилактики выпадения волос назначается индивидуально и только на очном приеме у врача-трихолога.

- Подбор схемы ухода, которая учитывает индивидуальные особенности ваших волос. Например, с помощью профессиональной линии для волос Eliokap можно создать индивидуальный шампунь, в котором будут сочетаться фитоэссенции и масла, витаминные комплексы, высокоактивные экстракты трав и растений.

Домашний уход

Волосам тоже нужна забота, доктор Гайдайчук рекомендует внимательно подбирать средства для ежедневного ухода за волосами:

- Внимательно читайте этикетки, обращайте внимание на моющую основу;

- Чем меньше консервантов в составе, тем и короче срок годности.

Избегайте в составе шампуня консервантов метилпарабен (E218), этилпарабен (E214), пропилпарабен (E216);

- Хорошо, когда в составе шампуня есть полезные растительные компоненты. Например, для сухих волос полезны экстракты масел кокоса и макадамии, для жирных - масло розмарина, экстракт ромашки;

Миф, что нельзя мыть долго одним и тем же шампунем голову. Если он вам подходит, то можно;

- Для домашнего ухода отдавайте предпочтение трихологическим линейкам: Eliokap, Biologique Recherche. Как правило, профессиональный трихологический шампунь высококонцентрированный и его не нужно наносить на кожу головы в чистом виде. Перед мытьем достаточно небольшое количество шампуня размешать с водой в пропорции 1:3;

Никогда не наносите кондиционер для волос на кожу головы, так как он покрывает непроницаемой пленкой корни волос и мешает нормальному выделению кожного сала, микроциркуляции, провоцируя возникновение кожных заболеваний, в том числе перхоти;

- Не стоит уповать на волшебные свойства народных средств. Отвары ромашки или лопуха в качестве ополаскивателя могут применяться, но горчичные и перцовые растворы могут вызвать ожог кожи головы.

- Если вы замечаете, что выпадение волос происходит в течение нескольких месяцев, процесс не прекращается, при этом уменьшился объем, изменилось качество волос, то это повод обратиться к трихологу.