Полезные продукты для работы мозга: чем кормить школьников и студентов

Для современного человека уже не составляет особого труда приспосабливаться к быстрой смене происходящих событий и резкому переключению умственной деятельности с одной задачи на другую. Но, согласитесь, часто бывают такие ситуации, когда от мозга требуется работать в режиме беспрерывной работы при полном отсутствии отдыха. Особенно это касается тех, кто учится в школе, университете или у кого работа связана с постоянной умственной деятельностью.

Совсем не за горами новый учебный год, поэтому мы предлагаем копнуть в эту тему немного глубже и разобраться, какие же продукты положительно влияют на работу мозга, ведь качество мышления во многом зависит от того, что мы едим в течение дня.

Итак, ниже вы найдете список, содержащий продукты, полезные для мозга, обязательно включайте их в свой рацион.

1. Одним из самых незаменимых компонентов питания для мозга является глюкоза. Ее легко усваиваемая форма содержится во фруктах, сухофруктах и меде.

2. Грецкий орех не зря внешне напоминает полушария головного мозга. Возьмите себе за правило съедать по 5 орешков в день. Активные биологические вещества, содержащиеся в грецких орехах, способны питать клетки головного мозга и активизировать умственную деятельность.

3. Углеводы бывают разными. Так, для лучшего самочувствия нужно стараться исключать из своего рациона простые углеводы, которые способствуют отложению вредных веществ в сосудах. Однако горький шоколад в небольших количествах не только активизирует мозг и укрепляет зрение, но и придает энергии на весь день.

4. Фисташки также входят в список продуктов, улучшающих память и остроту восприятия.

5. Фосфор, содержащийся в миндале, не только активизирует мозг, но и укрепляет зрение. Горький миндаль, кроме всего прочего, обладает успокаивающим действием.

6. Клюква - источник антиоксидантов, которые влияют не только на мыслительный процесс, но и на остроту внимания и зрения. Кроме того, при регулярном употреблении этой ягоды на организм оказывается мощное оздоровительное действие. Рекомендуется включать в свой рацион свежевыжатый морс, джем и свежие ягоды клюквы.

7. Черника обладает похожими свойствами, но оказывает более сильное действие на зрение. Ее часто прописывают врачи-офтальмологи тем, кто жалуется на ухудшение зрения, чувство жжения в глазах, а также тем, кто страдает на "синдром сухого глаза". Зачастую с такими проблемами сталкиваются те, кто проводят большое количество за компьютером, а также много читают.

8. Белокочанная капуста и сахарная свекла способны оказывать разрушительное действие на ферменты, которые ухудшают память и активность мозга. В особенности полезна квашеная капуста.

9. Фолиевая кислота, которая в большом количестве содержится в шпинате, способна стимулировать мозговую деятельность.

10. Рыба жирных сортов, например, семга или лосось, содержит омега-3 насыщенные кислоты, которые незаменимы для человеческого организма. Кроме того, в ней содержатся магний, фосфор, железо, селен, витамины А, D и Е. Жирные кислоты насыщают клетки мозга кислородом, а также улучшают передачу сигналов между нейронами.

11. Вода - незаменима для организма, она не только участвует в обмене веществ, выводя шлаки и токсины, но и способствует насыщению организма всеми необходимыми веществами, которые поступают вместе с пищей.

Теперь вы знаете, чем кормить школьников во время учебы в школе, хотя этот список продуктов следует включать в свой рацион всем, у кого активная умственная деятельность или напряженная работа за компьютером.

lady.nur.kz