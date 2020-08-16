7 продуктов для сохранения молодости и красоты - ФОТО

Правильно питаться - значит, быть бодрым и выглядеть моложе. Это простая истина. Поддерживать молодость и упругость кожи как можно дольше - задача не из легких. Мы представляем топ-7 продуктов, которые помогут сохранить красоту и молодость.

Для смягчения кожи: гранат

Гранат богат витамином С, который помогает в борьбе с морщинами. Также в нем содержится уникальное вещество - пуникалагин, который помогает удерживать коллаген, отвечающий за гладкость и упругость кожи. Кстати, это самый мощный антиоксидант, который обнаружен в земных плодах! Пуникалагин одновременно понижает уровень холестерина и препятствует его окислению.

Сок граната содержит эллаговую кислоту, которая считается эффективным средством в борьбе с морщинами, также она замедляет появление и формирование возрастных пятен, оказывает отбеливающее действие не раздражая кожу.

Старайтесь съедать чашку семян граната каждую неделю.

Для разглаживания морщин: голубика

Ягоды голубики содержат больше антиоксидантов, чем почти любой другой продукт. Употребление голубики создает дополнительную защиту от разрушающих кожу свободных радикалов, которые могут появляться под воздействием солнца, из-за стресса и чрезмерной нагрузки. Активные вещества, содержащиеся в ягодах голубики, предотвращают повреждение клеточной структуры, которое может привести к потере упругости и морщинам.

Полезно съедать 100 грамм голубики каждый день.

Для упругости: капуста и шпинат

Действие: эти овощи содержат антиоксидантные соединения, которые помогают защитить кожу от повреждений, вызванных солнцем. Шпинат обогащен бета-каротином и лютеином, двумя питательными веществами, которые улучшают эластичность кожи.

Делайте блюда с капустой или шпинатом три раза в неделю.

Для уменьшения воспалений: морская рыба

Сардины, лосось и макрель содержат омега-3 жирные кислоты, которые укрепляют мембраны клеток кожи, помогая ей сохранить влагу. Потребление двух порций рыбы в неделю может уменьшить как небольшие воспаления кожи, так и экзему и псориаз.

Для уменьшения пигментных пятен: зеленый чай

Зеленый чай содержит катехины (одно из самых эффективных соединений для предотвращения повреждений от солнца, такое как гиперпигментация) и полифенолы (антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами). Если пить зеленый чай каждый день, то результат можно увидеть всего через месяц.

Для увлажнения кожи: арбуз

Арбуз содержит основной антиоксидант, витамин С, ликопин и калий, который регулирует баланс воды и питательных веществ в клетках. Лучше всего ограничиться 200-400 граммами сладкой ягоды в неделю.

Для сияния кожи: оливковое масло

Действие: в оливковом масле содержатся полезные жиры. Омега-3 кислоты улучшают кровообращение, придают коже здоровый румянец и делают ее эластичной. Включайте по столовой ложке масла в свой рацион ежедневно.

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