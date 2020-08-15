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Что произойдет с телом, если отжиматься минуту в день? - ФОТО

Отжимание - то самое упражнение, которое стоит задействовать в свою фитнес-рутину всем девушкам, кто желает заполучить точеный рельеф рук и подтянутую грудь. Это комплексное упражнение, которое задействует одновременно несколько групп мышц, поможет приблизиться к телу мечты.

Во время выполнения активно работают: большие грудные мышцы, бицепсы, трицепсы, большие ягодичные, дельтовидные мышцы и мышцы брюшного пресса.

Важно: для любителей фитнеса достаточно всего 1-2 минуты отжиманий в день, чтобы приблизить ежедневные тренировки к совершенству.

Бонусы отжиманий, которые можно ощутить уже через несколько недель:

1. за счет нагрузки на позвоночник во время выполнения улучшается осанка и укрепляются мышцы спины

2. улучшается координация движений

3. укрепляются кисти рук - места, которые подвержены травмам и растяжениям во время активных тренировок

4. развивается спортивная выносливость

5. рельеф рук становится более эффектным, а руки - более стройными

6. мышцы груди укрепляются, становятся более подтянутыми и красивыми

7. мышцы пресса укрепляются, а живот становится более плоским.

elle.ua


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