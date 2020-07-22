Как копится жир? - Узнаем причину, чтобы побороть следствие

Последние несколько лет тема здорового образа жизни и разумного подхода к питанию преследует нас чуть ли не каждый день. Мы с энтузиазмом приступаем к экспериментам над собственным телом, но мало кто задумывается, как действительно организм набирает вес. Мы расскажем, по какому принципу копится жир в организме и как это предотвратить.

ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ СЖЕЧЬ

Мало кто рождается с лишним весом, и если нет проблем со здоровьем, то причина ненавистных килограммов - банальный перебор калорий. Те, кто надеется на железную силу воли, должны понимать, что это лишь самообман. Недельный гедонизм во время ужинов отложится в запасы, а последующие три дня голодания или сокового детокса не смогут нивелировать все последствия.

Эти качели не дают удовлетворительного результата: и даже если ваша подруга успешно практикует такие экстренные диеты и при этом остается стройной, то с высокой вероятностью она страдает от РПП (расстройство пищевого поведения) или пищевой зависимости. Дело в том, что организм испытывает стресс, готовится к голоду или ограничениям, с первым же cheat-meal он запасает все калории на "черный день". Следует вывод, что обладательницам стройной фигуры стоит всего лишь нормально и сбалансированно питаться, не переедать и следить за балансом калорий. Действительно, сохранить вес гораздо проще, чем потом избавляться от набранных килограммов. Регулярные застолья, во время которых теряется чувство меры, откладываются в подкожный жир, и избавиться от них становится очень сложно.

ОСНОВА ВСЕГО - ДЕФИЦИТ КАЛОРИЙ

Как бы грубо это ни звучало, но не существует волшебной пилюли, которая сжигает жир. В основе всех методик похудения лежит дефицит калорий. Так завещала Майя Плисецкая, и примерно такой же вывод в 2007 году сделал доктор Джордж Блэкберн из Гарвардской медицинской школы, объяснив, что все диеты так или иначе ограничивают калории, и человек худеет за счет того, что организм черпает энергию из запасов.

ОДНО ПЕРЕЕДАНИЕ НЕ ВЕДЕТ К НАБОРУ ВЕСА

Хорошие новости состоят в том, что один плотный ужин не станет причиной нескольких лишних килограммов. К набору веса ведет систематическое переедание: если вы заметили, что за 2 года набрали 5 килограммов, то это лишь означает, что калорийность рациона часто превышает норму (она у всех индивидуальная).

КАК КОПИТСЯ ЖИР

"Прирост веса - это дисбаланс между калориями, которые мы потребляем, и калориями, которые мы сжигаем. Если этот дисбаланс сохраняется в течение определенного периода, то мы поправляемся", - считает австралийский диетолог Джемма О'Хэнлон. Принцип накопления жира простой и понятный. Зная это, можно избежать появления лишнего веса. Отметим, что это не распространяется на людей, которые испытывают определенные проблемы со здоровьем, в таком случае нужно установить диагноз и придерживаться плана лечения.