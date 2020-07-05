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Тройка продуктов, которые идеально подойдут для жары

Кто-то обожает жару, а кто-то не может ее переносить. Но вне зависимости от отношения к ней, для организма она может быть стрессом, вызывая повышение температуры, обезвоживание и отдышку, передает Day.Az со ссылкой на Новости Ю.

Чтобы восстановить водный баланс как можно быстрее, важно правильно выбирать еду. Эти три продукта отлично подходят для жаркого лета.

Огурцы

Этот овощ на 95% состоит из воды, при этом в одной чашке содержится всего 16 калорий. Дополнительно в огурцах содержатся пищевые волокна, которые помогают улучшить работу пищеварительной системы.

Арбуз

Арбуз - одна из главных ягод лета. Из него можно сделать смузи, добавить его во фруктовый салат или просто насладиться им. Арбуз помогает усилить потоотделение, поэтому его употребление предотвращает тепловой удар.

Гранат

Красивые рубиновые семена этого популярного плода имеют много преимуществ. Во-первых, в них много воды, во-вторых, они богаты антиоксидантом пуникалагином, который помогает избавляться от токсинов.
 


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