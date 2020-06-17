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Как начать здоровый образ жизни? - Советы от тренера Хэлли Берри <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Как начать здоровый образ жизни? - Советы от тренера Хэлли Берри - ФОТО
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17 июня 2020 12:21

Как начать здоровый образ жизни? - Советы от тренера Хэлли Берри - ФОТО

52-летняя актриса Хэлли Берри поражает своим телом даже профессиональных спортсменов. Находиться в такой форме непросто, это всегда результат кропотливой работы над собой. Уже больше года актриса показывает фотографии тренера Питера Ли Томаса в своих соцсетях и даже стала выходить с ним в свет. Он живет в Калифорнии, тренирует звезд. О том, что нужно делать ради такого тела, тренер рассказал в интервью ресурсу Spy.com. По его словам, самое сложное в здоровом образе жизни - начать его и не сорваться.

Для этого нужно сделать две вещи:

1. "Нельзя мечтать о классном теле и все время пить кофе, диетическую колу и фруктовые соки. Пейте хорошую родниковую воду. Затем перейдите к полному отсутствию рафинированного белого сахара. Также избавьтесь от избыточного количества углеводов. Я думаю, это то, без чего мы могли бы жить. Наши предки жили без них, а мы практически полностью зависим. Позвольте себе разгрузочные дни пару раз в неделю, не больше".

2. "Окружите себя людьми с той же целью, что у вас. Это ключевой момент. Без этого вы сорветесь. Если рядом есть кто-то, кто будет держать вас в тонусе - тренер, партнер, друзья, - проще получить результат. Это становится командным усилием, а работать в команде всегда проще".

Если вы окружаете себя правильными людьми, пьете много воды, достаточно спите - вы можете победить что угодно. Даже свою лень.


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