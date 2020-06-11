5 упражнений для идеального пресса

"Сначала разберемся, в чем главная функция мышц живота. Они выполняют сгибание, поворот и наклон туловища, удерживают внутренние органы, увеличивают внутрибрюшное давление и участвуют в выдохе. И помогают вашему животу быть плоским. Но все не так просто.
Начнём с формы мышц. Где и как располагаются кубики, плоские они или выпирают, на одной ли находятся высоте, всё это - генетика. И вы никак не сможете внести коррективы.
Напомним, что нижнего пресса нет и отдельно его прокачать невозможно, потому что пресс - это единая мышца. Но акцент на нижнюю часть все-таки сделать можно. Например, такими упражнениями, как сгибание бедра в любых вариантах - в зависимости от уровня вашей подготовки.
Есть такое мнение: пока есть лишний вес, пресс качать не надо. Это заблуждение. Не стоит делать акцент на прессе, но тренировать его точно надо, так же как и разгибатели позвоночника - эти мышцы стабилизируют наше тело.
Как же добиться желаемого результата? Ведите борьбу с подкожным жиром на животе, который мешает любоваться кубиками - пресс нужно развивать различными упражнениями", - рассказал Еlle.ru российский тренер Василий Попов и представил 5 упражнений для пресса.
Этот комплекс отлично подойдет для всех. Для продвинутого уровня можно выполнять все упражнения подряд без отдыха 3 круга. Отдых между кругами составляет две минуты. Новички же могут выполнять каждое упражнение отдельно. Но сделать нужно тоже 3-4 подхода с отдыхом 30 секунд.
1 - сгибание бедра в висе
Силовое, тяжелое упражнение на пресс.
- Исходное положение: вис на руках на турнике
- Выполняем сгибание бедра до касания ногами перекладины
- Возвращаемся в исходное положение
- Избегаем раскачки, ноги стараемся держать прямыми
Если такой вариант вам даётся тяжело, для начала можно подтягивать колени к груди с согнутыми ногами. Выполняем это упражнение 10 раз.
2 - сгибание корпуса лёжа
- Исходное положение: лежа на коврике, ноги стоят в упоре на полной стопе, угол 90 градусов в коленном суставе. Пальцы рук около ушей, локти в сторону, подбородок к груди не прижимать
- Выполняем сгибание корпуса, отрываем лопатки от пола, стараемся приблизить грудину к паху
- Возвращаемся в исходное положение. Поясница прижата к полу на всем диапазоне выполнения упражнения
Выполняем упражнение 20 раз.
3 - сгибание корпуса с поворотом лёжа
Активно подключаем косые мышцы
- Исходное положение: лежа на коврике, одна нога в упоре, угол 90 градусов, другая лежит стопой на колене. Пальцы рук около ушей, локти в сторону, подбородок к груди не прижимать.
- Выполняем сгибание корпуса с поворотом, касаемся локтем колена. Тянемся локтем к колену - не наоборот
- Возвращаемся в исходное положение
Повторяем 15 раз с каждой стороны.
4 - обратное сгибание корпуса лёжа
- Исходное положение: лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги на весу согнуты бедро-корпус 90 градусов и в коленном суставе 90 градусов
- Выполняем обратное сгибание, подтягиваем колени к груди, угол в коленном суставе не меняется
- Плавно возвращаемся в исходное положение
Выполняем 20 раз.
5 - полное сгибание лёжа поперёк лавки
- Исходное положение: лежа поперек лавки, ягодицы на лавке, руками придерживаетесь за лавку, тело находится на одной прямой
- Выполняем одновременно поднятие корпуса и сгибание бедра. Подбородок к груди не прижимаем. В пояснице не прогибаемся
- Возвращаемся в исходное положение
Выполняем 10 раз.
Н. Гасымова
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