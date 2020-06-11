Рецепты напитков для плоского живота

Отсутствие плоского живота даже при самых жестких ограничениях в еде и сносной физической подготовке не всегда означает накопление жира: это может быть задержка жидкости или даже воспаление желудка. Вместо того, чтобы заниматься подсчетом калорий, в первую очередь нам всем не мешало бы лучше заботиться о здоровье пищеварительной системы. Посмотрите на ситуацию с другой стороны: красивая талия может означать, что вы не похудели, а просто здоровы.

Предлагаем запомнить рецепты этих натуральных коктейлей и смузи, которые оказывают противовоспалительное действие, убирая лишние объемы и одутловатость.

Манго, лимон + ананас

Ананас - любимый фрукт всех, кто сидит на диете. Хотя последнее время среди ученых и бытует мнение, что его способность сжигать жиры после обеда - миф. Как бы то ни было, в ананасе содержится особый фермент - бромелайн, оказывающий противовоспалительное действие и помогающий пищеварению. Идеальный partner in crime - манго, с высоким содержанием воды и клетчатки.

Возьмите 100-150 гр ананаса (только, умоляем, не консервированного) и 100 гр натурального манго. Закидывайте кусочки в блендер, добавьте сто миллилитров воды, немного лимонного сока - и попрощайтесь с отеком живота.

Лимон, кайенский перец + сироп агавы

Розовый кайенский перец не только чертовски фотогеничен, но и эффективен - несмотря на остроту действия, он помогает успокоить вздутие кишечника и ускорить метаболизм. Похожим образом действует и лимонный сок, облегчающий пищеварение. Единственный "проходной" ингредиент в этой компании - сироп агавы - присутствует в рецепте исключительно для вкуса. Но без него вы вряд ли все это выпьете!

Так что же нужно, чтобы сделать живот плоским? Стакан теплой воды, сок половины лимона, столовая ложка сиропа агавы и щепотка перца. За двадцать минут до обеда сработает еще лучше.

Имбирь, куркума + миндальное молоко

И имбирь, и куркума - почетные противовоспалительные препараты, которые используют в аюрведе и восточной медицине. Имбирь быстро успокаивает легкую тошноту, а куркума помогает устранить отечность.

Для коктейля против вздутия живота вам потребуется: одна чайная ложка куркумы, чайная ложка тонко нарезанного имбиря, столовая ложка кокосового сахара, две чайные ложки кокосового масла и чашка миндального молока. Молоко слегка подогрейте, а затем смешайте с остальными ингредиентами в блендере. Вуаля! Отличный заменитель и утреннего капучино, и двух подходов в упражнении на пресс.

Смузи с ягодами + семена чиа

Благодаря высокому количеству белка и клетчатки такой коктейль будет держать вас в тонусе несколько часов. Семена чиа содержат жирные кислоты Омега-3, обезболивающего и противовоспалительное элемента. Кроме того, ягоды - известный источник антиоксидантов (а вы знаете, что они просто необходимы, чтобы кожа оставалась молодой и подтянутой как можно дольше).

Смешайте стаканчик греческого йогурта, 250 гр ягод (все, что любите: клубника, малина, ежевика, черника, ягоды асаи...), одну столовую ложку семян чиа, полстакана воды и ½ чайной ложки корицы. Одно нажатие блендера - наслаждайтесь и вкусом, и, впоследствии, более подтянутым отражением в зеркале.