Может ли крем с высоким SPF препятствовать производству витамина D

Все знают, что для защиты своей кожи от вредного воздействия солнечных лучей необходимо ежедневно использовать средства с SPF, однако многие до сих пор пренебрегают этим важным правилом. Зачастую нам кажется, что отсутствие SPF-защиты поможет быстрее приобрести шоколадный загар и получить максимальную дозу витамина D, особенно в первые солнечные дни после холодной зимы и изнурительной домашней самоизоляции. Разбираемся, так ли это на самом деле.

Зачем нам нужен витамин D?

Самая главная причина, по которой "солнечный" витамин необходим нашему организму - здоровье костей. Он поддерживает уровень кальция и фосфата в крови, а также способствует проникновению полезных микроэлементов в кости и укреплению костных тканей. Однако это не единственное полезное свойство витамина D - он также поддерживает работу мозга, сердца и иммунной системы. Его действие распространяется на самые важные органы, поэтому витамин D незаменим для здоровья организма в целом. Еще один неочевидный бонус - "солнечный" витамин влияет на наше психическое здоровье, способствует улучшению самочувствия и настроения. Его дефицит в организме связан с сезонной депрессией и низким содержанием серотонина - "гормона счастья".

Как дефицит витамина D влияет на организм?

Витамин D вырабатывается под воздействием солнечных лучей, а в нашей стране большую часть времени стоит пасмурная погода. В этом году ситуация еще хуже - два долгих месяца мы провели в режиме самоизоляции, и активность на свежем воздухе была в разы меньше, чем обычно, поэтому многие сейчас страдают от дефицита витамина D. Его недостаток проявляется в легких формах депрессии, усталости и снижении иммунитета. Низккий уровень витамина D затрагивает и кожу - состояния таких кожных заболеваний, как экзема и розацеа, могут ухудшиться. При серьезном дефиците также наблюдаются мышечная слабость и судороги.

Как повысить уровень витамина D?

Основной и лучший источник витамина, как мы уже говорили - солнечные лучи, но это не единственный способ насытить организм полезным витамином. Его можно также получить из пищи - наибольшее количество витамина D содержится в рыбе, печени трески, молоке и яйцах. Еще один способ восполнить дефицит - витаминные добавки. Специалисты рекомендуют употреблять их ежедневно, особенно в пасмурное время года, когда организм сильнее всего страдает от недостатка солнца.

Как средства с SPF влияют на производство витамина D?

От воздействия ультрафиолетовых лучей наш организм начинает вырабатывать витамин D. Эти же лучи отвечают за появление загара, а, как известно, SPF блокирует их - поэтому теоретически количество выработанного витамина D сокращается. Однако не стоит беспокоиться по этому поводу - многие из нас используют кремы с SPF редко или же наносят его не на все открытые участки тела, поэтому витамин D продолжает вырабатываться. SPF станет настоящим препятствием для производства витамина D только в том случае, если вы наносите крем с максимально высокой защитой толстым слоем и обновляете его каждые два часа. На самом же деле отсутствие минимальной SPF-защиты может принести еще больший вред вашему организму и в отдельности коже: солнечные ожоги, покраснения, пигментацию и признаки преждевременного старения.

Для того, чтобы получить витамин D, достаточно провести на солнце от 15 до 60 минут в зависимости от типа вашей кожи - чем смуглее кожа, тем дольше нужно принимать солнечные ванны. После этого времени организм перестает активно вырабатывать витамин D, поэтому не стоит лежать на солнце часами без качественной SPF-защиты, чтобы сохранить кожу здоровой.

Bazaar.ru