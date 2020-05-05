Почему эхинацея так полезна для иммунитета?

Эхинацея обладает следующими терапевтическими свойствами: иммуностимулирующим, бактерицидным, противовирусным и противовоспалительным.

Иммуностимулирующий эффект обусловлен содержанием в эхинацее биологически активных веществ - гликопротеинов. В ходе научных исследований было доказано, что экстракт эхинацеи обладает иммуностимулирующим действием путем повышения деятельности фагоцитов и лимфокинов. Тогда как производные кофеиновой кислоты обладают выраженным антиоксидантным действием. Были проведены исследования, которые доказали, что эхинакозид и цикориевая кислота полезны в предотвращении разрушения коллагена 3-го типа, вызванные негативным поздействием свободных радикалов.

Благодаря противовирусному, антибактериальному, иммуностимулирующему и противомикробному действию алхиламидов, полисахаридов, гликопротеинов и производных кофеиновой кислоты, которые содержатся в эхинацее, использование этого растения эффективно в лечении и профилактике вирусных инфекций и заболеваний дыхательных путей, таких как бронхит и простуда.

Для лечения вышеперечисленных проблем эхинацею можно принимать в различных формах. Обычно используется жидкий экстракт эхинацеи 1:5 на спиртовой основе 50% v/v).

Общие правила употребления:

Разовая доза 25-30 капель 1-2 раза в день. Можно увеличить до 4 раз в день, если вы уже заболели гриппом или простудой. Рекомендуется также принимать в качестве профилактики, если вы подвержены частым ОРВИ, гриппу, простуде.

Еlle.ru