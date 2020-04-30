Медитация по правилам - 7 опасных ошибок начинающих

Чтобы как следует разобраться в вопросах медитации, стоит наработать, напрактиковать этот опыт и пройти через свои ошибки. Они, конечно, будут у каждого, но предупрежден - значит вооружен.

С древности дерево было очень важным символом, олицетворяющим как Вселенную (корневая система - мир Земли и ее царств, крона и ветви - мир Неба, высших сфер, ствол - ось пространства и времени, и его ветви и корни выходят далеко за пределы самой жизни и смерти), так и самого человека как микрокосма Вселенной.

Этот образ и хочется привести в качестве ключевого образа для понимания медитации и возможных ошибок. При любой практике нам важно оставаться на земле, крепко держась "корнями" за землю. Осознавать свое тело, его границы при медитации. Не "вылетать" из тела при практике. Оставаться в своем собственном центре, осознавать сердечную чакру как основной центр и ось позвоночника. Ну и, конечно, продолжать расти во всех направлениях, тянуться стволом и ветвями к небу. Автор подкаста Storytel "Медитации" Яна Шахназарова рассказывает об ошибках начинающих.

"Духовный отлет" или потеря корней

Неправильно подобранная или выполняемая практика может привести к перекосу в той или иной сфере, это самая распространенная ошибка начинающих медитаторов - "отлет" в высшие сферы. Психологи уже вовсю используют этот термин - "духовный отлет". Наша задача - оставаться на земле, а не улетать в космос. Часто попробовав "нектар медитации" и почувствовав ее вкус, люди уходят из социума или "теряют корни", особенно, если на земном уровне были какие-то неразрешенные проблемы. В духовные практики люди часто сбегают от самих же себя, боясь соприкоснуться с какой-то своей неисцеленной частью, с уязвимостью.

Медитировать важно и нужно. Но при этом оставаться в социуме и решать и материальные задачи, и те проблемы, которые нужно решать с психологом. Образ "Будды в большом городе" куда более соответствует современным реалиям, нежели образ "Будды под пальмой". Времена, когда, чтобы медитировать и заниматься духовными практиками, нужно было уходить в пещеры и оставаться там на несколько лет, остались в прошлом.

Неправильно подобранный вид медитации

Важно найти свой вид медитации. И тут себе стоит задать вопрос: какую задачу я хочу решить с помощью медитации? Под каждую задачу существует определенная практика и медитация.

Но в любом случае для начала это может быть что-то очень простое. Не берите в арсенал сразу мощную духовную практику, особенно если у вас непроработанное тело. Например, крийю начинающим лучше вообще не практиковать - это практика серьезная и для тех, кто уже давно практикует и проработал телесный план.

Мощные практики могут даже повредить тем, кто, например, наблюдает у себя тревожность или нервные расстройства. В таких случаях лучше проконсультироваться со специалистом, какие виды медитации не будут причинять вреда.

Неполная вовлеченность

Очень важно пойти в процесс тотально. То есть сидеть с закрытыми глазами и оставить телефон включенным и открывать глаза на каждый звук - это не медитация. Уберите из пространства все внешние раздражители. Поверьте, их и так будет немало и вашему уму будет на что отвлекаться.

Использование лишних предметов

Для медитации не нужно ничего, кроме вашего желания и времени. Купить специальные подушки для медитации, четки для чтения мантр, благовония, накачать музыку для медитаций - все это прекрасные дополнения к медитации, особенно вначале, но научиться медитировать можно и без всего этого.

Привязка к спецэффектам

Есть такое выражение "впасть в прелесть" - это тоже распространенная ошибка при медитации, когда происходит привязка к какому-то состоянию. Особенно если это привязка к каким-то видениям, или звукам, или состоянию. Ваша задача - оставаться в теле, в "здесь и сейчас", и не привязываться к каким-то спецэффектам. Они, как и мысли, приходят и уходят.

Оценка практики и ожидание результатов

Начинающие медитировать пытаются сразу оценить практику: не могу расслабиться, не могу успокоить мысли. Все через это проходили сначала. Самое главное - ваше намерение на практику и ежедневная дисциплина, даже если вы начинаете с 10 минут в день.Также очень важно отпустить свои ожидания от практики и сравнение себя с другими. Иначе вам может показаться, что вы что-то делаете не так.

Попытка остановить мысли

Мысли не надо останавливать усилием воли или бороться с ними. За ними нужно просто наблюдать. Расслабиться и сосредоточить свое внимание на дыхании. И делать это каждый раз, когда ловишь себя на том, что дыхательный процесс переключился на процесс мыслительный. Просто вновь возвращайтесь к дыханию.

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