Как восстановить организм после коронавируса? - Личный опыт ЗОЖ-эксперта - ФОТО

ЗОЖ-эксперт Елена Эбади целый месяц боролась с коронавирусом и теперь делится опытом, как восстановить организм после длительной болезни.

Я всегда вела здоровый образ жизни, но ни сильный иммунитет, ни крепкое здоровье не помогли мне защититься от болезни. Месяц назад я заболела пневмонией. Коронавирус не был диагностирован в больнице, где я провела неделю, однако у врача (именитого пульмонолога), который долечивал меня дома, сомнений не было: все симптомы красноречиво говорили о том, что это был именно он. Ведь поступила я с легкой формой односторонней пневмонии, а выписалась уже с двусторонней. Через неделю после выписки из больницы КТ легких показала, что появились новые очаги воспаления. А все потому, что лечили меня от одного, а нужно было совсем от другого. Разумеется, я продолжила пить антивирусные препараты и новые антибиотики.

Сегодня ровно месяц с того дня, как мама сделала мне первый укол антибиотика, а потом были капельницы, струйное введение, новые уколы и бесчисленное количество таблеток. Трижды мне пришлось сделать КТ легких, а это соответствует 200 сеансам флюорографии. В общем, облучилась я по полной программе. Теперь настало время восстановить организм, и радует то, что я знаю, как это сделать.

На самом деле регенеративные способности нашего организма велики: он может самостоятельно справляться с массой серьезных заболеваний. В любом возрасте и с любым анамнезом. Поэтому, если вы мечтаете заняться собой, разогнать спящий метаболизм или почистить организм после курса приема антибиотиков, приглашаю воспользоваться моим "планом спасения".

Если вы думаете, что это витаминные капельницы, массаж или барокамера, то ошибаетесь: этого сейчас в моем распоряжении нет. Все, что имеется, - это правильные продукты, чистая вода и две гантели. Ах да, еще кусочек роскоши - лес. Но и его можно заменить. Для этого вам потребуется увлажнитель воздуха и аромалампа.

Не секрет, что организм избавляется от ядов через кишечник, кожу, кровь и легкие. И я работаю сразу во всех четырех направлениях.

Кишечник

За неделю до того, как я заболела, я получила результаты анализа на микробиоту по Осипову. И сделала его в рамках программы ревитализации организма в спа "Восточный Экспресс". Доктор приятно удивилась: все показатели были в норме. Идеальная картина. Безусловно, сейчас, после месячного курса антибиотиков, она стала совсем иной. Кстати, от переедания и злоупотребления продуктами, содержащими глютен и лактозу, эффект может быть таким же, как и от приема таблеток. Итак, что же мы делаем? Для начала убираем сахар, молочные продукты и глютен. Ограничиваем углеводы одной порцией на завтрак и половиной порции на обед, вводим продукты, богатые клетчаткой, а также про- и пребиотиками. Квасим капусту, готовим кимчи, заказываем или готовим самостоятельно комбучу (чайный гриб) или квашеные лимонады. Я рекомендую курс "Квашенариум", который Сергей Леонов ведет в инстаграме.

Кожа

"Как понять, что ваш организм пора чистить? Обратите внимание на кожу. Если она сухая..." Я журналист со стажем и написала сотни статей с таким началом. И вот ощутила все это на себе. Мои первые сутки в больнице были ужасными: мне поставили капельницу с антибиотиками, а воды, увы, не дали. Уже на следующий день кожа была как сухой пергамент. Соседки по палате смотрели на меня с удивлением: несмотря на высокую температуру, я каждый вечер наносила на тело крем. Но и этого было недостаточно: ничто не увлажняет кожу так, как соблюдение правильного питьевого режима. А еще лучшая спа-процедура - парение. Если бы сейчас можно было пойти в баню, я была бы самым счастливым человеком на свете. Но это пока недоступные радости. Мощнейшее и недооцененное детокс-действие оказывает ванна с обычной морской солью. Приятно теплая. Ведь кожа - самый большой орган, который способен самостоятельно выводить продукты распада из нашего организма. Нужно только чуть-чуть помочь ему в этом.

Кровь

С удивлением узнала, что бутылка минеральной воды, выпитая за час мелкими глотками, не только чистит кишечник, но и разжижает кровь и помогает ей освободиться от ядов и токсинов. В моем случае рекомендуют делать капельницу с литром физраствора дважды в неделю, но если такой возможности нет, то нужно пить минералку. Много и часто. Что касается рациона, то в него нужно ввести продукты, содержащие природный антиоксидант селен, а также перепелиные яйца, бобовые, рис. Не забываем про каротин: морковь, абрикосы и облепиху. Мамин любимый напиток, также рекомендуемый для улучшения состава крови, - "шот из свежевыжатого сока свеклы и гранатом" я дополнила имбирем.

Легкие

Пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо санаторию "Виктория" и всему отделению эндоэкологического очищения за программу восстановления и детокса, которую я прошла перед Новым годом. Да, я заболела, но уверена: благодаря ему процесс восстановления будет быстрым. Там же меня обучили детоксу через легкие: гимнастике по Стрельниковой, которую я сейчас делаю на балконе. Простые в исполнении упражнения можно найти на YouTube. Мой совет всем, кто остался в городе: оденьтесь так, как будто вы собираетесь на прогулку, откройте настежь окна и сделайте хотя бы несколько дыхательных упражнений. А еще делайте ежедневную зарядку в хорошо проветриваемом помещении. Не гонитесь за фитнес-блогерами: приседать со стулом на вытянутых руках не обязательно. Танцуйте, прыгайте, делайте простейшие махи руками и ногами. А вечером, перед сном - растяжку. Поставьте в спальне аромалампу с маслом пихты или эвкалипта - так вы продезинфицируете свою дыхательную систему. Следите за уровнем увлажненности и, если специального прибора нет, поставьте под кровать таз с водой. Если это возможно, выключите батареи, лучше укройтесь двумя теплыми одеялами.

Сейчас принято каждое утро начинать с социальных сетей и новостей. В одних все жалуются на отсутствие свободы: нельзя гулять, общаться. В других тоже все плохо: нефть, коронавирус и карантин. Если вы здоровы, просто скажите вселенной большое спасибо за это. Свободы нет у того, кто загоняет ее в какие-то мифические рамки. Давайте попробуем просто жить, закроем глаза на временные трудности и будем верить в лучшее.

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