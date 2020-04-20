11 полезных свойств витамина С, о которых вы не знали

Пока мы проводим дни и недели в самоизоляции, появляется время основательно заняться своим здоровьем - например, пропить курс витаминов или включить в рацион больше полезных продуктов и добавок. Один из жизненно необходимых элементов, который поддерживает не только здоровье организма изнутри, но и наш внешний вид - витамин С.

Аскорбиновая кислота содержится в продуктах растительного происхождения: цитрусовые, киви, шиповник, капуста. Он действует как природный антиоксидант, укрепляя иммунитет и защищая нас от инфекций, что особенно актуально в наше время. Но помимо этого, у витамина С есть и другие полезные свойства - рассказываем о них подробнее.

Длинные и блестящие волосы

После долгой зимы и холодных ветров кожа головы нуждается в восстановлении. Витамин С улучшает кровообращение, стимулируя работу волосяных фолликулов и ускоряя рост волос. Он способствует быстрому усвоению железа, что помогает бороться с сухостью и секущимися кончиками.

Здоровые и крепкие ногти

Ежедневное потребление витамина C ускоряет рост ногтей и укрепляет их, что помогает поддерживать здоровье ногтевой пластины даже при регулярном вредном воздействии гель-лака.

Защита от ультрафиолетовых лучей

Витамин С выступает в роли натурального солнцезащитного крема - он предупреждает гиперпигментацию, блокирует выработку меланина и защищает от фотостарения. Однако это не значит, что нужно отказываться от солнцезащитных средств совсем - поверх ухода с аскорбиновой кислотой в составе всегда наносите крем с SPF.

Источник энергии

Витамин C заряжает энергией и стимулирует циркулирование дофамина в нервной системе, благодаря чему поддерживается функционирование надпочечников и энергия сохраняется весь день. Поэтому употребление витамина С утром обеспечит высокую работоспособность и подарит заряд бодрости надолго.

Лечение акне и постакне

Если ваша кожа склонна к высыпаниям, подберите уход с витамином С в составе. Он способствует обновлению клеток, уменьшает покраснения, тонизирует кожу и заживляет раны. Это относится не только к повреждениям, вызванным прыщами - витамин С также залечивает порезы и ушибы.

Борьба с признаками старения

Благодаря высокому содержанию антиоксидантов витамин С защищает кожу от воздействия свободных радикалов, препятствуя появлению морщин. Он ускоряет регенерацию кожи, восстанавливает поврежденные клетки и стимулирует выработку коллагена, делая кожу эластичной - идеальная альтернатива антивозрастному крему.

Лечение перхоти

Витамин С нормализует работу сальных желез, устраняя зуд и шелушение кожи. Благодаря своим противовирусным свойствам он борется с различными инфекциями и грибками и предотвращает их повторное появление.

Сияние кожи

Витамин С может стать заменой многим салонным процедурам. Он улучшает кровообращение, благодаря чему другие уходовые продукты лучше впитываются и эффективнее работают, а кожа становится увлажненной и сияющей.

Поддержка зрения

От постоянного использования гаджетов (особенно в условиях самоизоляции) наши глаза находятся в напряжении и нуждаются в витаминах. Длительное потребление витамина С способно замедлить рост катаракты и предовратить потерю зрения от дегенерации жёлтого пятна.

Поднятие настроения

Витамин С помогает справиться с депрессией, тревогой и раздражительностью. Он стимулирует синтез гормона норадреналина, который способствует поднятию тонуса организма. Если во время карантина вы испытываете апатию или грусть, увеличьте дозу витамина С в своем рационе - настроение гарантированно улучшится.

Снижение веса

Витамин С помогает в борьбе с лишними килограммами, поэтому он незаменим во время диеты или регулярных тренировок для похудения. Выработка энергии способствует быстрому сжиганию калорий даже при умеренных нагрузках. Как показали исследования, высокий уровень витамина С в организме помогает сжигать до 30% жира больше при регулярной физической активности.

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