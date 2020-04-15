Все, что вы хотели знать об иммунитете во время пандемии

Иммунитет человека - это сложная многоуровневая система. Попробуем разобраться с каждым из трех.

Первый уровень. Это защитные барьеры нашей кожи, слизистых. Например, на губах есть большое количество различных антител, которые борются с бактериями и вирусами, которые на них оседают. Аналогичный процесс наблюдается и на других слизистых оболочках, в том числе на оболочке кишечника. Это защита немедленная и механическая.

Второй уровень. Представляет собой противовирусную защиту, в том числе и против локальных очагов воспаления (например, при ранах, порезах). Различные вирусы, которые довольно часто попадают в наши дыхательные пути, зачастую не преодолевают этот барьер просто потому, что локальный клеточный иммунитет способен с ними справиться прямо здесь. То есть каждая клетка отдельно имеет собственный иммунитет, она способна бороться с вирусом. Плюс на этом локальном уровне в очаг воспаления подтягиваются и специальные клетки, которые помогают борющимся клеткам делать это еще более эффективно. Одно из "оружий" этих клеток - интерферон. Это средство противовирусной защиты, которое локально производится для борьбы с инфекцией.

Третий уровень. Это так называемая "тяжелая артиллерия", которая, как и любая серьезная военная техника, требует время на установку. Таким масштабным ответом организма является производство антител. И на это уходит примерно две недели. То есть если на человека вирус "напал" сейчас, то этот ответ "подоспеет" через две недели и зачистит все остатки вируса, с которыми локально иммунитет не справился.

Что мы сейчас имеем

При инфекции COVID-19, которая, к сожалению, есть сейчас, вирус является более активным, он разрушает организм несколько быстрее, чем может образоваться защита в виде антител. В принципе, к быстрому реагированию эта защита не готова ни у кого. При этом иммунитет у каждого человека будет разным - на каком-то уровне более сильным, на другом - более слабым. Так, если у человека ослаблен иммунный ответ второй линии, он будет более подвержен развернувшемуся вирусу, и болезнь может протекать в более тяжелой форме.

Как оценить состояние иммунитета

Нет такого понятия, как "хороший иммунитет", равно как и понятия "плохой иммунитет". Это генетические особенности, к которым добавляются те, что привнесены в течение жизни человека. Например, в результате недавно пройденного курса антибиотиков микробиом в кишечнике пострадал. При этом бактерии там представляют одну из линий обороны иммунитета. Получается, что после курса антибиотиков (для лечения какого-либо заболевания) от одной проблемы вы избавились, но общий иммунитет при этом пострадал. Разумеется, не навсегда: бактерии в кишечнике постепенно восстанавливаются, а при принятии пробиотиков и с хорошей диетой процесс идет активнее. Но с возрастом микробиом восстанавливается хуже в сравнении с более ранними периодами жизни. Резюмирую: уровень иммунитета человека определяется генетически и компонентами внешней среды.

К сожалению, иммунитет устроен не так, что его всегда можно поддерживать на высоком уровне. Поясню на примере: что будет, если вы включите пылесос и оставите его действующим? Он какое-то время поработает, а потом перегреется и просто сгорит. Так же и иммунитет человека. Поэтому все средства повышения иммунитета хороши, когда они ко времени. Например, если вы живете в городе, удаленном от очага распространения болезни, и стали готовиться к вирусному удару, то вы встретите его с укрепленным иммунитетом. Однако все время "защита" не сможет находиться в этом "приподнятом" состоянии. Через две недели иммунитет привыкнет к тому уровню стимуляции, который вы ему даете (например, принимаете женьшень, который является мощным адаптогеном), и будет реагировать на внешние вызовы точно так же, как он это делал две недели назад. То есть вы резко подняли иммунитет, а потом он снова приходит в стабильное состояние.

Когда стоит укреплять иммунитет

Имеет смысл поднимать иммунитет, если вы почувствовали первые признаки недомогания (при этом вы не знаете, коронавирус у вас или банальный насморк). В этом случае можно поднимать иммунитет - вдруг вирус пришел. Пару дней подключайте нужный комплекс мер.

Вторая ситуация, когда рекомендуется поднимать иммунитет, - если вы подозреваете, что находились в контакте с больным человеком, то есть подверглись атаке вируса. Во всех остальных случаях нужно просто заботиться об общем состоянии организма.

Как укрепить иммунитет

По большому счету, все народные способы укрепления иммунитета (кроме откровенно "вредных"), работают. Можно принимать женьшень, родиолу розовую, красный корень, эхинацею и так далее. Одним из действенных средств является витамин С. Он не защитит от вируса, но снизит вирусную нагрузку, благодаря чему репликация вируса в тканях пойдет медленнее, и голова заболит не на третий, а, скажем, на пятый день. И в тяжелое состояние вы, возможно, никогда не придете. Однако есть противопоказания даже к приему "безобидного" витамина С: камни в почках (у мужчин), проблема с гемохроматозом (когда в организме ускоряется процесс отложения железа из-за повышенного уровня витамина С).

Второй универсальный совет по повышению иммунитета: если у вас есть какой-либо любимый адаптоген, помните, что он не может эффективно работать бесконечно. Организм привыкает к одному и тому же стимулу. Поэтому в ситуации, когда каждые две недели вам нужно значительно поднимать иммунитет, делайте это разными способами. Например, если сейчас вы пьете женьшень, то через две недели начинайте принимать витамин С.

Bazaar.ru