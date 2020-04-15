Купить продукты и не принести заразу - 10 правил похода в супермаркет

Иди в магазин ранним утром

Конечно, не в то время, которое отводится для пожилых людей, но сразу после них можно и заглянуть. Магазины не только меньше загружены по утрам, но и ночная дезинфекция еще не выветрилась. Не говоря уже о том, что при меньшем количестве людей в магазине проще соблюдать социальную дистанцию.

Возьми с собой санитайзер для рук, салфетки или перчатки

Сейчас во многих магазинах ставят упаковку с дезинфицирующими салфетками прямо рядом с тележками, чтобы ты могла протереть ручку, но на всякий случай захвати из дома. Исследования показали, что COVID-19 сохраняется на пластиковой поверхности два-три дня.

Кроме того, тележка или корзина - не единственные предметы общего пользования, которые могут представлять угрозу. Дверные ручки в секции замороженных продуктов, экраны самообслуживания и клавиатура для пластиковых карт - это тоже зоны риска. Протри их перед прикосновением или используй дезинфицирующее средство сразу после того, как потрогала их. А еще ты можешь надеть перчатки перед входом в магазин и снять их сразу после выхода.

Не прикасайся к лицу

Уж сколько раз твердили миру. И мы об этом тоже писали не раз.

Не трогай телефон

Не храни список покупок в смартфоне, лучше напиши его по старинке на клочке бумаги, который потом сможешь выбросить. Поверхность телефона - как лицо, за которое ты хватаешься каждый раз, как задумываешься. Пусть полежит в кармане, пока ты находишься в магазине.

Дай себе больше времени

Чтобы соблюсти социальную дистанцию, потребуется подождать, тут уж ничего не поделаешь. Да, тебя будут раздражать люди, толкающихся возле свежих помидор на ветке, но имей терпение и не приближайся к другим покупателям ближе чем на 1,5 метра. Во многих магазинах уже есть разметка - от тебя требуется только ее соблюдение.

Проверь упаковку или продукты на предмет целостности

Убедись, что в коробках с хлопьями или на пакетах с чипсами нет дырок или разрывов. Когда набираешь в пакет фрукты и овощи, рассмотри их, нет ли повреждений на шкурке. Отдавай предпочтение тем овощам и фруктам, которые зарекомендовали себя как крепкие ребята.

Никакой дегустации!

Если видишь соблазнительные кусочки сыра или вяленого мяса с торчащими из них зубочистками, просто пройди мимо. Сегодня они не для тебя. Пища, выставленная на всеобщее обозрение, становится легкой добычей бактерий и вирусов. Сколько человек на нее чихнули - одному духу супермаркетов известно. Купи себе кусок сыра и подкрепись дома.

Плати карточкой

А наличку оставь для лучших времен. Передавая деньги из рук в руки, ты запускаешь необратимый процесс переноса всякой заразы. Ты протягиваешь продавщице купюры, она дает тебе сдачу - деньги, которые тоже кто-то держал. Минимизируй контакт с зараженными поверхностями и воспользуйся карточкой.

Оставь продуктовые сумки снаружи

Не тот случай, когда пора пополнять пакет с пакетами. Расстанься с ними без сожалений. Если ты за экопотребление и решила не отступать от своих принципов во время эпидемии, то придется стирать сумки перед каждым походом в магазин.

Протирай другие предметы

Если ты принесла домой много банок и бутылок, можешь для собственного спокойствия протереть их дезинфицирующим средством или просто водой с мылом, прежде чем присоединить их к "домашним" товарищам. Но, вообще, достаточно просто не облизывать.

Фото: Getty Images

Сosmo.ru