Как не заразиться от больного коронавирусом? - 5 правил ухода и гигиены

Если ты живешь в одной квартире с человеком, у которого диагностирован коронавирус или есть подозрения на него, это еще не значит, что ты тоже заболеешь. Вот такие рекомендации о совместном проживании дают американские врачи.

Как передается вирус?

Известно, что коронавирус передается от человека к человеку в основном воздушно-капельным путем (через кашель или чихание). Именно поэтому рекомендуется соблюдать дистанцию не меньше метра, а лучше двух.

Другой способ - прикоснуться к зараженной поверхности (например, человек вытер нос ладонью и потрогал ручку двери, а за ним ты) и почесать нос или глаз.

Как не заразиться?

Держи дистанцию

Основное правило при жизни в одном помещении - помоги больному, но и береги себя.

Это значит - держись от него как можно дальше и не касайся тех предметов, которых касается он. Если это возможно, переселись в другую комнату и пользуйся другим санузлом.

Проветривай

Свежий воздух нужен всем - независимо от того, здоровы люди или больны. Если кто-то кашляет или чихает, стоит проветривать, чтобы частицы вируса не распространялись по помещению и не заражали здоровых. Можно поставить небольшой вентилятор на низкой скорости, чтобы процесс воздухообмена шел быстрее.

Раздели имущество

Обязательно выдели болеющему собственный набор посуды, полотенце и постельное белье - и прикасайся к его вещам только в перчатках. Стирать вещи лучше в горячей воде, мыть посуду - после каждого приема пищи.

Если ты постоянно находишься в одной квартире с заболевшим, почаще стирай собственную одежду. Можно купить несколько одноразовых медицинских халатов и надевать перед посещением, чтобы не принести вирус на своей одежде.

Мой руки и надевай маску

20-секундное мытье рук не перестает быть обязательным, если кто-то из членов семьи заболел. При контакте с больным рекомендуется надевать маску и себе, и ему, так у вируса меньше шансов. Обязательно мой руки до и после посещения!

Стоит также обрабатывать поверхности, которых касаются все в доме: дверные ручки, выключатели, краны, технику, дверь холодильника, столы, кровати и пр. Обрызгать их антисептиком несложно, и меньше шансов, что заразится кто-то еще.

Следи за состоянием

Заболевшему наверняка прописали определенные лекарства. И здорово, если ты будешь следить за тем, чтобы он вовремя принимал медикаменты. Можно разложить таблетки в таблетницу, так проще следить за их приемом.

Если у больного высокая температура, он задыхается и неважно выглядит - не медли и вызывай скорую!

Придерживаться этих правил нужно не менее 14 дней, даже если человек уже выздоровел: он может быть заразен и после исчезновения симптомов.

Сosmo.ru