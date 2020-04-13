Как помочь пожилым людям пережить пандемию и изоляцию?

Новый коронавирус сильнее всего угрожает людям старшего возраста. Именно поэтому забота о родителях, бабушках и дедушках, а также о знакомых пенсионерах особенно важна. Рассказываем, как сделать так, чтобы пандемия COVID-2019 и связанная с ней самоизоляция прошли для них как можно легче.

Попросите соблюдать рекомендации

Первое правило любого чек-листа, связанного с пандемией, - придерживаться рекомендаций ВОЗ и американского Центра по контролю и профилактике заболеваний. Сейчас они выглядят так: мойте руки не меньше двадцати секунд, не трогайте лицо и слизистые оболочки, избегайте больших скоплений людей, откажитесь от путешествий, обрабатывайте поверхности дезинфицирующими средствами и не выходите из дома.

Важно объяснить родным, что жёсткие меры по борьбе с пандемией оправданны - хотя бы потому, что ресурсы медицинской помощи не безграничны: если распространение инфекции не контролировать, врачей и мест в больницах попросту не хватит. Если вы живёте с родственниками в одной квартире или недалеко друг от друга, подать правильный пример будет не трудно. Сложнее тем, кто живёт в разных городах или странах, - в таком случае помогут ежедневные звонки и общение в социальных сетях. Конечно, не стоит навещать родственников, если вы сами чувствуете себя неважно: вреда от такой встречи может быть больше, чем пользы. То же самое касается людей, которые ухаживают за пожилыми людьми.

Помогите запастись продуктами и лекарствами

Другая рекомендация Центра по контролю и профилактике заболеваний США звучит так: запаситесь продуктами и лекарствами. Это позволит выходить из дома как можно реже - и особенно актуальным этот совет будет для людей, у которых есть хронические заболевания сердца, лёгких, повышенное артериальное давление, онкологическое заболевание или сахарный диабет. COVID-2019 представляет для них особую опасность, потому что сопутствующее заболевание в разы увеличивает вероятность смертельного исхода. Если нужные лекарства отпускают только по рецепту, необходимо обсудить запас с лечащим врачом, чтобы не ходить на приём раз за разом. Кроме того, имеет смысл позаботиться о запасе безрецептурных препаратов, бинтов, шприцев и других предметов первой необходимости: они могут понадобиться в любой момент. А ещё вы можете предложить свою помощь в закупке продуктов, причём не только родственникам.

Помогите с бытом

Пожилым людям бывает трудно справиться с бытовыми задачами без посторонней помощи. Влажная уборка, вынос мусора, помощь с одеждой, поход на почту - в ваших силах уточнить, какая помощь нужна пожилому человеку, и вместе с ним придумать, как решить эту задачу. Впрочем, эта рекомендация сработает и тогда, когда пандемия закончится: внимание к потребностям близких ещё никогда и никому не мешало.

Объясните необходимость отказа от необязательных медицинских процедур

Людям в старшей возрастной группе некоторые эксперты рекомендуют отказаться от необязательных или несрочных медицинских процедур. Эта мера позволяет появляться в медучреждении как можно реже - даже несмотря на то, что действующие рекомендации запрещают заболевшим ходить в поликлинику или аптеку самостоятельно. Однако у некоторых пожилых людей есть заболевания, за которыми нужно регулярно наблюдать, например деменция или болезнь Паркинсона.

Поддерживайте социальные связи

Гериатры предупреждают, что изоляция может негативно сказаться на психическом здоровье пожилых людей, для которых одиночество, пусть и вынужденное, само по себе проблема. Поэтому поддерживать отношения сейчас особенно важно - даже если у вас нет возможности навестить родственника физически, это всегда можно сделать по телефону или с помощью видеосвязи.

Помогите настроить технику

Для того чтобы общение с родственниками давалось легко с технической точки зрения, вероятно, им нужно помочь с покупкой или настройкой техники. Старшее поколение активно осваивает интернет. Среди нескольких причин роста популярности интернета эксперты указывают как раз влияние детей и внуков - часто те, меняя телефоны и планшеты, отдают их бабушкам и дедушкам. Запаситесь терпением и помогите родственникам или знакомым освоиться в мессенджерах, социальных сетях и программах для видеосвязи - так вы сможете оставаться с ними на связи даже тогда, когда не сможете их навестить.

Придумайте вместе, как не заскучать во время самоизоляции

Книги, фильмы, сериалы, настольные игры - пригодится всё, что помогает отвлечься от плохих новостей и бесконечного обсуждения одной и той же темы. Тем более что это не безвредно: перечитывание одних и тех же негативных сводок ведёт не только к постоянному ощущению грусти и печали, но и к выделению гормона стресса кортизола - а его, в свою очередь, связывают с возникновением ревматоидного артрита и сердечно-сосудистых заболеваний. Расскажите родным о важности хоть какой-то, даже минимальной физической активности. Если возможности выйти погулять нет, устроить бесплатный фитнес у себя дома можно всегда - чаще всего для него не нужно примерно ничего, кроме желания и мотивации.

Wonderzine.com

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