11 апреля 2020

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5 смузи с куркумой, которые укрепят ваш иммунитет <span class="color_red">- ФОТО</span>

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5 смузи с куркумой, которые укрепят ваш иммунитет - ФОТО
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11 апреля 2020 14:00

5 смузи с куркумой, которые укрепят ваш иммунитет - ФОТО

Если вы еще не знакомы с полезными свойствами куркумы, спешим поделиться. Древняя индийская специя может похвастаться не только ярким золотистым оттенком, но и мощным компонентом - куркумином, антиоксиданты и противовоспалительные соединения которого способствуют улучшению памяти, здоровью сердца, пищеварительной системы и снижению риска развития рака. Кроме того, куркумин обладает обезболивающими свойствами и ограничивает высвобождение гистамина, значительно облегчая аллергические проявления.

А еще куркума творит чудеса в кулинарии (в составе приправы карри или самостоятельно), обогащая вкус блюд из риса, овощей, мяса, рыбы и, конечно, десертов. Не смущайтесь добавлять куркуму в латте, выпечку и утренние смузи - ради солнечного оттенка, прекрасного вкуса и пользы для здоровья.

Для вдохновения - несколько рецептов вкусных и питательных смузи с куркумой. Инструкция по приготовлению примерно одинакова: поместите ингредиенты в мощный блендер, смешайте до однородной массы и немедленно наслаждайтесь.

ЯГОДНЫЙ СМУЗИ

Богатый витаминами и антиоксидантами питательный напиток сделает утро бодрым, поддержит иммунитет, что бесценно в февральские холода, и защитит от простуды.

Ингредиенты:

  • ¾ стакана молока (обычного или миндального)
  • 2 большие горсти бэби-шпината
  • ½ стакана обезжиренного (или любого безлактозного) йогурта
  • 3 столовые ложки овсяных хлопьев
  • 1,5 стакана замороженных ягод (черника, ежевика, малина)
  • ½ чайной ложки молотой куркумы
  • ¼ чайной ложки молотого имбиря
  • 2-3 чайных ложки меда

"КУРКУМА-ТВИСТ"

Рецепт прост как дважды два, а сам коктейль состоит из сплошных преимуществ: вкусный, освежающий, пряный и вдобавок абсолютно веганский!

Ингредиенты:

  • ½ стакана ананаса, нарезанного кубиками
  • ½ стакана манго, нарезанного так же
  • 1 стакан молока (любого, какое нравится)
  • ½ чайной ложки молотой куркумы

МОРКОВНО-ИМБИРНЫЙ СМУЗИ

Кисло-сладкий коктейль, насыщенный каротином, идеально подходит для завтрака или перекуса. Сначала приготовьте морковный сок, добавляя в блендер воду и взбалтывая до образования однородной массы. Процедите и оставьте мякоть для выпечки, например, для морковных маффинов.

Ингредиенты:

  • 3 крупных моркови (чтобы получилось примерно ½ стакана сока)
  • 1,5 стакана питьевой воды
  • 1 стакан миндального молока
  • 1 спелый банан (предварительно очищенный, нарезанный и замороженный)
  • несколько ломтиков свежего ананаса (по вкусу)
  • ½ столовой ложки молотого имбиря
  • ¼ чайной ложки куркумы
  • 1 столовая ложка лимонного сока

"КОФЕЙНЫЙ БУМ"

На заметку тем, кто всегда спешит, - микс кофе и питательного завтрака, который поднимет настроение и сохранит сытость на все утро. Овсяные хлопья и семена чиа - источники пищевых волокон плюс необходимый кофеин, а куркума и имбирь - для пикантности.

Ингредиенты:

  • 1/3 стакана овсяных хлопьев
  • ¼ стакана сырого кешью
  • 1,5 стакана миндального или кокосового молока
  • 1 столовая ложка семян чиа
  • 1 чайная ложка растворимого кофе
  • 1 столовая ложка меда или кленового сиропа
  • 1,5 чайной ложки молотой корицы
  • 1 чайная ложка измельченной куркумы
  • ½ чайной ложки молотого имбиря
  • 6 кубиков льда

"АННА В ТРОПИКАХ"

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Манго и кокосовое молоко создают приятную кремовую густоту, а семена конопли (нет, это не секретный ингредиент, они есть в свободной продаже) - отличный источник магния, стимулирующего стрессоустойчивость и сопротивление аллергическим реакциям.

Ингредиенты:

  • 1 стакан замороженного манго
  • ½ стакана консервированного кокосового молока
  • ½ стакана воды
  • 1 столовая ложка семян конопли
  • ½ чайной ложки имбиря
  • ½ чайной ложки куркумы
  • горсть льда
  • мед по вкусу

Еlle.ru


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