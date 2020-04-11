5 смузи с куркумой, которые укрепят ваш иммунитет - ФОТО

Если вы еще не знакомы с полезными свойствами куркумы, спешим поделиться. Древняя индийская специя может похвастаться не только ярким золотистым оттенком, но и мощным компонентом - куркумином, антиоксиданты и противовоспалительные соединения которого способствуют улучшению памяти, здоровью сердца, пищеварительной системы и снижению риска развития рака. Кроме того, куркумин обладает обезболивающими свойствами и ограничивает высвобождение гистамина, значительно облегчая аллергические проявления.
А еще куркума творит чудеса в кулинарии (в составе приправы карри или самостоятельно), обогащая вкус блюд из риса, овощей, мяса, рыбы и, конечно, десертов. Не смущайтесь добавлять куркуму в латте, выпечку и утренние смузи - ради солнечного оттенка, прекрасного вкуса и пользы для здоровья.
Для вдохновения - несколько рецептов вкусных и питательных смузи с куркумой. Инструкция по приготовлению примерно одинакова: поместите ингредиенты в мощный блендер, смешайте до однородной массы и немедленно наслаждайтесь.
ЯГОДНЫЙ СМУЗИ
Богатый витаминами и антиоксидантами питательный напиток сделает утро бодрым, поддержит иммунитет, что бесценно в февральские холода, и защитит от простуды.
Ингредиенты:
- ¾ стакана молока (обычного или миндального)
- 2 большие горсти бэби-шпината
- ½ стакана обезжиренного (или любого безлактозного) йогурта
- 3 столовые ложки овсяных хлопьев
- 1,5 стакана замороженных ягод (черника, ежевика, малина)
- ½ чайной ложки молотой куркумы
- ¼ чайной ложки молотого имбиря
- 2-3 чайных ложки меда
"КУРКУМА-ТВИСТ"
Рецепт прост как дважды два, а сам коктейль состоит из сплошных преимуществ: вкусный, освежающий, пряный и вдобавок абсолютно веганский!
Ингредиенты:
- ½ стакана ананаса, нарезанного кубиками
- ½ стакана манго, нарезанного так же
- 1 стакан молока (любого, какое нравится)
- ½ чайной ложки молотой куркумы
МОРКОВНО-ИМБИРНЫЙ СМУЗИ
Кисло-сладкий коктейль, насыщенный каротином, идеально подходит для завтрака или перекуса. Сначала приготовьте морковный сок, добавляя в блендер воду и взбалтывая до образования однородной массы. Процедите и оставьте мякоть для выпечки, например, для морковных маффинов.
Ингредиенты:
- 3 крупных моркови (чтобы получилось примерно ½ стакана сока)
- 1,5 стакана питьевой воды
- 1 стакан миндального молока
- 1 спелый банан (предварительно очищенный, нарезанный и замороженный)
- несколько ломтиков свежего ананаса (по вкусу)
- ½ столовой ложки молотого имбиря
- ¼ чайной ложки куркумы
- 1 столовая ложка лимонного сока
"КОФЕЙНЫЙ БУМ"
На заметку тем, кто всегда спешит, - микс кофе и питательного завтрака, который поднимет настроение и сохранит сытость на все утро. Овсяные хлопья и семена чиа - источники пищевых волокон плюс необходимый кофеин, а куркума и имбирь - для пикантности.
Ингредиенты:
- 1/3 стакана овсяных хлопьев
- ¼ стакана сырого кешью
- 1,5 стакана миндального или кокосового молока
- 1 столовая ложка семян чиа
- 1 чайная ложка растворимого кофе
- 1 столовая ложка меда или кленового сиропа
- 1,5 чайной ложки молотой корицы
- 1 чайная ложка измельченной куркумы
- ½ чайной ложки молотого имбиря
- 6 кубиков льда
"АННА В ТРОПИКАХ"
Манго и кокосовое молоко создают приятную кремовую густоту, а семена конопли (нет, это не секретный ингредиент, они есть в свободной продаже) - отличный источник магния, стимулирующего стрессоустойчивость и сопротивление аллергическим реакциям.
Ингредиенты:
- 1 стакан замороженного манго
- ½ стакана консервированного кокосового молока
- ½ стакана воды
- 1 столовая ложка семян конопли
- ½ чайной ложки имбиря
- ½ чайной ложки куркумы
- горсть льда
- мед по вкусу
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