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Когда принимать витамины, чтобы они работали?

2 апреля 2020 14:00

Во время карантина начинайте каждое утро с планки

Планка - упражнение, которое задействует сразу несколько групп мышц, в том числе кора, плечевого пояса, пресса, ног, спины. Оно формирует основной мышечный корсет, который помогает удерживать позвоночник в вертикальном положении, а значит, сделать тело более красивым и здоровым. На этом его достоинства не заканчиваются: оно также укрепляет поясницу, повышает выносливость, гибкость и улучшает осанку. А самое главное, что упражнение не требует специального оборудования и его выполнение займет всего пару минут. 

Новичкам стоит начать со статической планки, увеличивая продолжительность упражнения с 20 секунд до 5 минут. Утренняя планка хорошо активизирует основные биохимические потоки, а значит, помогает проснуться. Также она улучшает работу опорно-двигательного аппарата, особенно если человек ведет преимущественно сидячий образ жизни, и поможет избежать переутомленности в течение всего рабочего дня. К тому же планка - наименее травмоопасное упражнение: даже при неправильной технике его выполнения навредить себе очень сложно.

Техника выполнения: примите упор лежа. Расположите руки на ширине плеч. Локти должны находиться ровно под плечами. Выпрямите ноги и упритесь носками в пол. Поднимите торс и поясницу на один уровень. Тело должно быть ровным и прямым. Смотрите в пол, так вы избавите шейный отдел от дополнительной нагрузки.

Вazaar.ru


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