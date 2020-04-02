Когда принимать витамины, чтобы они работали?

Витамины и минералы - вещества, необходимые для нормальной работы нашего организма. Они отвечают за правильное протекание всех его процессов: от работы сердца до роста волос. Чтобы все витамины приносили пользу, важно помнить несколько ключевых вещей. Во‑первых, витамины и минералы необходимо правильно сочетать, чтобы они лишь усиливали действие друг друга, а не наоборот. Во‑вторых, для каждой группы витаминов и минералов есть свое оптимальное время приема, когда польза для организма от них будет максимальная. Рассказываем, почему витамины группы В лучше принимать за завтраком, а магний и железо лучше выпить перед сном.

Витамины A, E, D, K

Жирорастворимые витамины A, E, D и K организм лучше всего усваивает тогда, когда они принимаются с жиросодержащей пищей. Секрет в том, что, попадая в пищевод, жиры запускают производство желчи и энзимов, которые способствуют транспортировке витаминов в печень и их дальнейшей переработке. Хорошие новости: даже небольшого количества жира достаточно, чтобы активировать эту схему.

Кальций

Важный для здоровья костей и зубов кальций в целом не требует каких-то специальных схем приема. Но если вы принимаете несколько добавок, имейте в виду, что его не стоит сочетать с железом и цинком, которые способны вытеснить кальций в борьбе за ресурсы организма. Между приемами этих элементов лучше делать перерыв 1−1,5 часа. Этого времени будет вполне достаточно, чтобы они не мешали друг другу усваиваться.

Витамины группы В

Помимо участия в основных процессах жизнедеятельности организма, включая клеточный метаболизм, витамины группы В могут похвастаться тем, что обеспечивают нам дополнительный заряд энергии. Они стимулируют работу нервной системы, так что лучшее время для витаминов группы В - завтрак. Это позволит вам продуктивно работать весь день и избавит от проблем со сном.

Магний, железо и клетчатка

Все эти добавки правильнее принимать вечером или даже перед сном. Почему? Магний (хотя здесь, конечно, все зависит от количества) способен оказывать слабительное действие - и это определенно не то, чего вам хотелось бы в середине дня. В то же время кофеин может блокировать действие железа, так что, если вы пьете много кофе, прием добавки стоит отложить на более позднее время. Наконец, большое количество клетчатки может помешать усвоению питательных веществ из завтрака, обеда и ужина.

Витамин С

Водорастворимый витамин С можно принимать в любое время дня, но обязательно запивая его стаканом воды для получения всех бонусов. Также имейте в виду, что витамин С улучшает усвоение железа, а потому при дефиците железа добавки хотя бы первое время стоит сочетать.

Bazaar.ru