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Как узнать, грозит ли вам коронавирус?

Коронавирус не щадит никого. Даже королевскую семью Великобритании. Значит ли это, что простым смертным еще больше стоит бояться новой болезни?

Кому коронавирус грозит больше всего и что об этом думают ученые - давайте разбираться вместе.

Ты мужчина или женщина?

Согласно открытым данным о зараженных и погибших от коронавируса по всему миру до 20 марта 2020-го, мужчины имеют более высокий показатель смертности и заражения.

К примеру, в Италии на 10 смертельных случаев заболевания COVID-19 среди женщин приходится 24 фатальных исхода среди мужчин.

В Китае такое соотношение составляет 10/18 также в пользу мужчин, в Германии - 10/16, в Иране и Франции - 10/14, в Южной Корее - 10/12.

"Данные демонстрируют, что в каждой стране уровень смертности среди мужчин с диагнозом COVID-19 составляет от 10% до 90% выше по сравнению с женщинами", - говорит профессор глобального общественного здравоохранения в Университетском колледже Лондона Сара Хоукс.

Ученые связывают это с тем, что у мужчин глобально также хуже показатели состояния здоровья, вредных привычек и смертности от разных заболеваний, если сравнивать аналогичные данные о женщинах.

К примеру, у мужчин гораздо чаще диагностируют коронарную болезнь сердца, инфаркт, заболевания дыхательных путей.

Более показательной является статистика употребления табака и алкоголя: по данным за последние несколько лет, в мире курящих мужчин примерно в пять раз больше, чем курящих женщин, а глобально мужчины выпивают примерно в пять раз больше алкоголя, чем женщины.

В Китае около 50% мужчин и только 3% женщин по всей стране курят.

Показатели курящего населения среди мужчин и женщин важны в оценке рисков заражения и смертности от коронавируса, поскольку эта болезнь поражает дыхательные пути человека и может быть более опасной для курильщиков.

Китайские судебные медики ранее опубликовали отчет, согласно которому коронавирус вызывает воспалительные симптомы в дыхательных путях и мешочках легких.

"Результаты вскрытия умерших пациентов показали, что характерной воспалительной реакцией является повреждение глубоких частей дыхательных путей и легочных альвеол, к которым приводит пневмония, вызываемая новым типом коронавируса", - объяснили ученые.

Ты куришь?

Согласно данным Национального института здравоохранения Италии у трети курильщиков с подтвержденным диагнозом COVID-19 болезнь протекает гораздо сложнее, чем у зараженных коронавирусом, которые не курят.

"Пока есть не очень много данных о курильщиках с коронавирусом, но отчеты из Китая демонстрируют, что людей с этой вредной привычкой гораздо больше в группах с тяжелыми или критическими случаями заболевания COVID-19", - говорит профессор медицины из США Дж. Тейлор Хейс.

По его словам, такая ситуация касается не только коронавируса, но и сезонных гриппов, респираторных вирусов и других заболеваний дыхательных путей, которые протекают гораздо сложнее у курильщиков.

Хейс также связывает более высокие показатели смертности и заражения COVID-19 среди курильщиков с рецептором ACE2, с помощью которого коронавирус проникает в клетки легких.

"Рецептор ACE2 активируется в дыхательных клетках курильщиков и он может быть механизмом, который приводит к тяжелым заболеваниям", - объясняет ученый.

Что касается вейпинга и рисков заражения коронавирусом - медики пока не могут сказать наверняка, поскольку у них еще нет достаточно данных для каких-либо выводов.

Однако, свежее исследование ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско подтверждает, что вейпинг может привести к серьезным повреждениям легких и других проблемах со здоровьем, вплоть до летальных исходов.

"Всегда лучше не вдыхать химические вещества в легкие. Я бы говорил об этом даже без конкретной вспышки [коронавируса - ред.]. Это был бы потенциальный стимул, чтобы заставить людей, которые пользуются вейпом, остановиться, просто в превентивных мерах", - говорит профессор медицинских наук из Бостонского университета Майкл Сигел.

Это же касается и спекуляций данными по поводу количества смертельных случаев и случаев заражения коронавирусом среди людей разных возрастов.

Некоторые ученые предполагают, что вейпинг может усложнить протекание болезни и привести к летальным исходам от респираторных вирусов, включая COVID-19.

Другие же исследователи предпочитают не делать поспешных выводов, пока не появится достаточное количество данных о зараженных и погибших от коронавируса, среди которых есть те, кто курят вейп.

"Существует вейпинг. Молодые люди могут заболеть. Возможно, из-за вейпинга, но мы не можем говорить о такой связи. С эпидемиологической точки зрения нам нужно проанализировать историю тех, кто заболел и посмотреть, сколько из этих людей курили вейп. Но, насколько я знаю, пока таких данных нет, поэтому все остальное - чистая спекуляция", - объясняет профессор эпидемиологии из Университета Мичигана Арнольд Монто.

В отличие от разных вредных привычек, существуют подтвержденные данные о повышенных рисках коронавируса для людей с врожденными заболеваниями дыхательных путей, а также приобретенными смертельными болезнями.

У тебя диабет или проблемы с сердцем?

Пожалуй, самый известный диабетик, который заразился коронавирусом - американский актер Том Хэнкс. Учитывая его болезнь и возраст в 63 года, Хэнкс попадает сразу в несколько групп риска и в его случае могут быть серьезные последствия от COVID-19.

Дело в том, что диабет - это заболевание, при котором организм человека не вырабатывает достаточное количество инсулина. Этот гормон отвечает за переработку глюкозы. Именно поэтому у диабетиков высокий уровень глюкозы и сахара в крови.

Доктор медицинских наук и директор эндокринных служб в одном из госпиталей Нью-Йорка Мария Пена говорит, что нестабильный уровень глюкозы в крови людей повышает их риски осложнения болезни коронавируса.

"Если у вас вирусная инфекция, она может легко превратиться в пневмонию, потому что диабет сам по себе является воспалительным заболеванием", - рассказывает доктор Пена.

В Международной организации диабета также объясняют, что у людей с диабетом первого и второго типа иммунная система ослаблена, и это мешает организму бороться с COVID-19. Кроме того, вирусы могут лучше развиваться в крови с повышенным уровнем глюкозы.

Медики советуют людям с диабетом особенно внимательно относиться к своему здоровью в период эпидемии и усилить ежедневный контроль уровня сахара в крови.

Вдобавок, ученые из Научно-медицинского центр Техасского университета в Хьюстоне на днях опубликовали исследование, согласно которому коронавирус представляет большие риски для людей с больным сердцем.

"Вполне вероятно, что даже без предшествующего заболевания сердца, сердечная мышца может пострадать от COVID-19. В целом, повреждение сердечной мышцы может произойти у любого пациента с сердечной недостаточностью или без нее, но риск выше у тех, у кого уже есть проблемы с сердцем", - говорит автор исследования доктор медицинских наук Мохаммад Маджид.

По словам ученых из Техаса, как и в случае с диабетом, у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут возникать тяжелые симптомы коронавируса из-за уже существующих воспалительных процессов в организме.

Ты астматик?

На днях в американском Центре по контролю и предотвращению заболеваний (СDC) заявили, что для людей с астмой заражение коронавирусом может быть гораздо опаснее, чем для тех, у кого здоровая дыхательная система.

Медики из США считают, что астматики с большей вероятностью будут тяжело переносить вирус COVID-19, который может вызвать приступы астмы и в отдельных случаях привести к пневмонии.

Пульмонолог из Американской ассоциации легких доктор Бобби Махаджан говорит, что коронавирус в первую очередь поражает легкие, и это чрезвычайно опасно для всех людей с нездоровой дыхательной системой, начиная от астматиков и заканчивая теми, у кого диагностировали хронические обструктивные заболевания легких.

"Таким людям гораздо сложнее адаптировать свой организм. Наличие эмфиземы - это уже проблемы с дыханием, а добавление еще одного штамма вируса в дыхательную систему может привести к их госпитализации или даже необходимости лечения в отделении интенсивной терапии", - говорит Махаджан.

Некоторые медики также считают, что усложнить протекание болезни COVID-19 в организме с нездоровыми легкими может и весенний период эпидемии. Для астматиков это самый сложный период в году, поскольку весной начинают цвести многие аллергенные растения.

Ученые рекомендуют астматикам принимать лекарства, которые советуют их лечащие врачи, независимо о того, как они себя чувствуют и есть ли у них симптомы респираторной инфекции.

У тебя онкология?

Еще более сложная ситуация с рисками от коронавируса для людей, у которых диагностировали раковые заболевания.

Австралийский онколог Ранджана Шривастава объясняет, что во время эпидемии коронавируса у врачей появился серьезный морально-этический вопрос: стоит ли продолжать процедуры химиотерапии со своими пациентами.

Как говорит Шривастава, во многих случаях химиотерапия - это паллиативное лечение, которое может ослабить боль, продлить жизнь, но не спасет от летального исхода.

"И без того высокие риски от химиотерапии увеличиваются во время пандемии. Пациенты с ослабленным иммунитетом более подвержены инфекциям, и многие химиотерапевтические вещества вызывают мукозит, тем самым нарушая естественный защитный барьер", - рассказывает онколог.

По ее словам, частые клинические процедуры, включая химиотерапию, подвергают ослабленный организм пациентов опасности от различных патогенов.

"Легкие заболевания для других пациентов могут стать катастрофическими для больных раком. Запутавшись в инструкциях или не желая посещать больницу, пациенты могут минимизировать свои симптомы... Необходимость стоять в очереди клиники с лихорадкой или обращаться по телефону доверия может исключить возможность неотложной помощи", - говорит Ранджана Шривастава.

Еще одну угрозу для людей с онкологией могут представлять ограничения на транспортные и пассажирские перевозки из-за коронавируса в разных странах.

В США некоторые пациенты сообщают о том, что они вынуждены отложить запланированные хирургические операции в других штатах из-за эпидемии COVID-19 и угрозы здоровью, которая их ждет во время длительного путешествия.

Аналогичная ситуация и с онкологическими клиниками, где специалисты вынуждены ограничивать общение с пациентами для того, чтобы защитить их ослабленный организм от риска заражения.

"Ограничивать людей от посещения больниц имеет смысл, но в то же время это может нанести ущерб их лечению. Это особенно опасно для людей, у которых недавно диагностированы опухоли и которые ждут назначения терапии", - объясняет руководитель исследовательской группы Kidney Cancer Research.

По данным Всемирной организации здравоохранения, у людей с онкологией, которые заразились коронавирусом, риск смерти в пять раз выше, чем у людей без злокачественных опухолей.

Сколько тебе лет?

Да, вирус COVID-19 представляет особую опасность для людей старшего возраста, поскольку их иммунитет не так эффективно справляется с патогенами.

Правда, тех, кто не беспокоится о стариках и не планирует предпринимать никаких мер предосторожности во время карантина, также ждут плохие новости: случаи заражения и смерти от коронавируса есть, и их становится больше.

Cогласно свежему отчету того же СDC, в США в период с 12 февраля по 16 марта около 38% госпитализированных из-за коронавируса были в возрасте до 55 лет.

Данные об особой угрозе COVID-19 для людей старшего возраста актуальны в первую очередь в Китае: там 80% летальных случаев от этой болезни припали на людей старше 65 лет.

В других странах и регионах ситуация может кардинально отличаться.

Одним из наиболее опасных для "молодежи" городов планеты во время эпидемии стал Нью-Йорк, - там более четверти госпитализированных были в возрасте до 50 лет.

При этом, медики в госпиталях Нью-Йорка подтвердили 302 случая заражения людей в возрасте от 18 до 49 лет и всего 8 случаев коронавируса пациентов до 18 лет.

"От этого буквально никто не застрахован. Это новый вирус, который мы никогда не встречали раньше, и каждый рискует заразиться", - говорит уполномоченный городского департамента здравоохранения доктор Оксирис Барбот.

Издание The City пишет о местных медсестрах, которые на правах анонимности рассказали, что в аппаратах для вентиляции легких нуждаются не только пациенты старшего возраста, но и 20−30-летние зараженные коронавирусом.

"Если мы не получим больше вентиляторов в ближайшие 10 дней, умрут люди, которые не должны умереть... Худшее еще впереди. Я ненавижу это говорить, но это правда", - заявил на днях мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Фото: livescience.com

nv.ua


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