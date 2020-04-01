Продукты для укрепления иммунитета

Сейчас как никогда остро стоит проблема защиты организма от инфекций. Ситуация также усугубляется из-за весеннего авитаминоза, которому подвержено большинство населения. Конечно, лучшим способом защиты от инфекционных заболеваний является соблюдение всех правил гигиены, но повысить иммунитет можно и с помощью простого, но правильного питания, которое будет богато витаминами и микроэлементами.

Мы составили список продуктов, которые обязательно должны присутствовать в вашем рационе, если вы хотите максимально эффективно защитить себя от агрессивных вирусов и бактерий.

Нельзя однозначно сказать, какие именно вещества нужны в большем количестве для укрепления иммунитета. Мы рекомендуем придерживаться равноценного и сбалансированного питания, которое обеспечит рацион, богатый белком, жирами и клетчаткой.

Белок - кладезь аминокислот, из которых синтезируются иммуноглобулины. Без белков нашему организму не будет хватать строительного материала для образования антител, которые в свою очередь борются с патогенными микроорганизмами и восстанавливают клетки. Стоит обратить особое внимание на продукты, богатые белком - мясо, рыбу, птицу, кисломолочную продукцию (молоко, йогурт, творог, сыр) и яйца. Растительными источниками белков являются постные продукты - все виды бобовых, хумус, соя, орехи, гречка и киноа.

Полезность жиров заключается в том, что в них содержатся незаменимые вещества, которые наш организм не способен выработать самостоятельно - жирные кислоты. Омега-3 обладают противовоспалительным действием, а Омега-6 укрепляют защиту организма и выводят вредные токсины. Омега-кислотами богата жирная морская рыба, а также рыбий жир. Их много в морепродуктах и в натуральных маслах (оливковое и сливочное).

Что касается клетчатки, то она обязательно необходима организму для нормализации работы кишечника и поддержки наших собственных бактерий, которые защищают нас от нежеланных гостей. Удивительно, но именно этот орган считается наиболее важным для иммунитета. Представьте себе - по последним данным в кишечнике сконцентрировано 70% иммунных клеток! В здоровом кишечнике обитает наша родная полезная микрофлора, которая каждый день проделывает огромную невидимую работу по выведению вредных шлаков и токсинов, синтезирует витамины и другие вещества, поэтому ее благополучие - залог снижения риска подхватить инфекцию. Найти клетчатку не сложно: она находится в овсяной крупе и отрубях, фруктах (апельсинах, грушах и абрикосах), миндальных орехах, грибах и капусте. Помимо прочего, существуют специальные пищевые добавки, которые можно использовать в различных блюдах от салатов до смузи. Конечно, весна не балует нас свежими овощами, но, если есть возможность, добавьте также в привычный рацион зеленые овощи и салаты. Крайне полезны для укрепления иммунитета и ферментированные продукты - квашеная капуста, капуста, кимчи. Образующиеся в процессе ферментации вещества превосходно справляются с функцией поддержания нормальной микрофлоры кишечника.

Но чтобы держать иммунитет полностью под контролем, конечно, стоит позаботиться о витаминах. Прежде всего, введите в рацион регулярное потребление витамина C, действие которого направлено на борьбу с простудой и инфекциями. В изобилии его можно найти в цитрусовых и киви, а согревающие отвары из облепихи и шиповника - вкусный и полезный напиток во время капризной весенней погоды.

Особое внимание также заслуживает витамин D, который направлен на сопротивление простудным заболеваниям. Увы, в нашем регионе солнечные лучи не радуют нас своим изобилием, поэтому стоит поискать заряд силы и энергии в льняном и тыквенном маслах, рыбе (скумбрии, лососе, сардине) и молоке. Для поддержания иммунитета в период вирусных атак также необходим витамин B. Его можно найти в черном хлебе, буром рисе и свежей зелени.

Последняя группа витаминов A и E обладают мощными антиоксидантными свойствами, защищая организм от нежелательных бактерий. Поэтому добавьте в рацион печень, бобы, красные овощи (морковь, помидоры, перец) и оранжевые плоды.

Еlle.ru

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