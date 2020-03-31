31 марта 2020

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Теперь и Chanel будет производить защитные маски и халаты

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31 марта 2020 14:00

Теперь и Chanel будет производить защитные маски и халаты

За последние недели в условиях пандемии многие бренды отказались от своих традиционных производств одежды и парфюмерии в пользу средств индивидуальной защиты. Теперь к этой инициативе присоединился и Chanel. Французский модный Дом сообщил, что займется производством защитных масок и халатов, как только получит разрешение от местных органов здравоохранения. Эксперты должны проверить соответствие изделий всем требованиям безопасности.

Бренд не только переквалифицирует свое производство, но и уже внес пожертвование в размере 1,2 миллиона евро в фонд государственных больниц. Chanel позаботился и о своих сотрудниках: им должны выплатить зарплату за два месяца. Burberry тоже начал производить халаты и маски на фабрике тренчей, L'Oréal и LVMH запустили производство антисептиков на своих заводах.

Вazaar.ru


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