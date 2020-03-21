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21 марта 2020 12:00

3 основные ошибки, которые мешают вам высыпаться

Подобрали правильную подушку, весь город обошли в поисках матраса нужной жесткости, запаслись различными успокаивающими маслами, какие только можно себе представить, а с объятиями Морфея все не ладится? Возможно, причина гораздо прозаичнее, чем вы думаете.

  • Хватит ставить будильник на пять минут раньше, просыпаться, а потом... снова засыпать. Эксперты предупреждают: с каждым нажатием на кнопку "дремать" вы будете засыпать все глубже - и вгоните организм в еще больший стресс.
  • Не чистите зубы при свете. Согласны, совет может показаться странным, но доктор Рассел Фостер из Оксфордского университета уверяет, что флуоресцентные лампы в ваннах комнатах нарушают наши циркадные ритмы.
  • Ужин должен быть легким не только потому, что вы хотите похудеть. Красное мясо и даже такие полезные для здоровья брокколи (да-да) долго перевариваются организмом и мешают ему начать полноценно отдыхать.

Вazaar.ru

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