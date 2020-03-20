Как цинк помогает в борьбе с вирусами?

Сейчас, когда хороший иммунитет стал просто необходимостью, важно позаботиться о его укреплении. Один из способов - следить за уровнем потребляемого цинка. Об этом микроэлементе почему-то часто забывают, хотя его нехватка способна комплексно нарушать метаболизм - при этом сильнее всего страдает иммунитет. Цинк нужен для производства белков и ДНК, для роста и восстановления мышц, для правильного ощущения вкуса и запаха, он способствует заживлению ран, помогает иммунной системе бороться с бактериями и вирусами, улучшает пищеварение, регулирует выработку гормонов.

Многочисленные клинические исследования показали, что, если цинк принимается в первый день после начала простудного заболевания, восстановление организма происходит быстрее. Специалисты считают, что достаточный уровень цинка в организме способен затруднить распространение вирусов, так как цинк стимулирует образование защитной оболочки на вирусных возбудителях, что препятствует их проникновению через слизистые мембраны в дыхательных путях.

В каких продуктах искать цинк? Больше всего цинка в устрицах - 60 мг на 100 г. Далее следует телячья печень (15−16 мг), угорь (13 мг), красное мясо (баранина, свинина, говядина) - 7−9 мг. Веганам и вегетарианцам рекомендуем присмотреться к таким продуктам, как семена подсолнечника, тыквы, кедровые орехи, кунжутные семечки, чечевица, соевые бобы. Содержание цинка в них - от 3,8 до 5,5 мг на 100 г. Но есть одно "но": цинк из растительных продуктов усваивается хуже, чем из мяса и морепродуктов.

В среднем в сутки взрослому человеку необходимо до 40 мг цинка, подростку - до 30 мг, ребенку - от 15 до 20 мг. Правило "много хорошо - тоже плохо" работает всегда, и прием цинка не исключение. И дефицит, и переизбыток цинка несут не самые приятные последствия для организма. Не стоит переходить исключительно на цинкосодержащие продукты из страха заболеть. Самым правильным шагом в такой ситуации будет сдать анализы и проконсультироваться с врачом.

Вazaar.ru

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