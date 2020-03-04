5 простых советов, как преодолеть тягу к нездоровой еде

Способность контролировать аппетит, а точнее, страсть к нездоровой еде - важный навык на пути к здоровью и благополучию. Тяга к джанк-фуд - это не что иное, как зависимость, от которой придется избавиться, если вы решили поддерживать тело в тонусе.

Зависимость - это когда мозг замотивирован неким (часто сомнительным) удовольствием, например, поглощением картошки фри при просмотре любимого сериала. Понятно же: сериал - хорошо, картошка - плохо. Для пищеварения и кожи лица, не говоря уж о фигуре.

"Тягу к чему-либо сопровождает эмоциональный опыт вроде стресса, эйфории, хорошего или плохого настроения, - объясняет психотерапевт Центра практической психологии Елена Садовская. - Но, когда внутри постоянно сталкиваются здравый смысл и безудержное желание, возникает хронический конфликт, от которого надо избавляться, чтобы не травмировать личность".

Для избавления от пристрастия к неправильной еде рекомендуется следовать базовой методике по устранению зависимости: перехитрить укоренившуюся привычку, подменив на новую и полезную. Умение регулировать эмоции, используя определенные психологические приемы, играет в этой стратегии ведущую роль.

1. Смена декораций

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Иными словами, работа по устранению ситуаций, провоцирующих нездоровую тягу с последующим потреблением того, чего не надо. Принцип прост: ограничить доступ к искушениям. Избегайте мест, где фастфуд и прочие пищевые соблазны представлены во всем своем отвратительном изобилии - близость к "Макдональдсу" на голодный желудок увеличивает шанс покупки комплексного обеда, калорий в котором хватило бы на троих.

Не вносите в дом вредные продукты, чтобы не допускать ошибок в моменты уязвимости: не секрет, что большинство диет нарушается ночью. Тем, кого волнует смена пищевых привычек, пора забыть об ужинах на фуд-кортах и в пиццериях, а тем, кто хочет бросить пить или курить, стоит избегать баров и тусовочных заведений.

2. Игроки на замену

Суть трюка в альтернативных вариантах, которые вы можете придумать и взять за правило. Например, "отныне и впредь вместо картошки фри я заказываю зеленый салат, а вместо упаковки шоколадного печенья на десерт позволяю себе орешки и финики". Не забывайте о хитрости с посудой мини-формата - так порции будут поменьше, и вы к этому привыкнете, даже если поначалу будете утешаться мыслью, что всегда можно подложить добавки.

3. Смена фокуса

Используйте мощь вездесущей информации, отвлекая себя от поедания конфет и пончиков. Придумывайте альтернативные подходы к досугу, чтобы сместить еду с позиции основных развлечений. Смените бездумное жевание на осознанные кулинарные упражнения: измените отношение к еде, попробуйте, каково это - быть гурманом. Прекращайте на исходе дня лелеять мысли о том, как вы доберетесь до дома и упадете у телевизора с бокалом вина и миской чипсов. Взгляните на готовку как на удовольствие, неспешное и познавательное, - покупайте свежие продукты и осваивайте кулинарную эстетику, наслаждаясь подлинным вкусом, натуральными ингредиентами и собственным мастерством.

4. Переоценка последствий

Сместите внимание с привлекательных аспектов нездоровых удовольствий на менее приятные, умаляя эмоциональные аспекты соблазна. Почитайте в интернете, что джанк-фуд состоит сплошь из углеводов, жиров, соли, вредных добавок при полном дефиците белков, витаминов и клетчатки, а исследователи связывают потребление "пустых калорий" с ожирением, сердечными заболеваниями, сахарным диабетом и кариесом. "Акцент на негативных последствиях употребления нездоровой еды (увеличение веса) и положительных последствиях при отказе от нее (потеря лишних килограмм) - мощное средство борьбы с зависимостью", - рекомендует Садовская.

5. Тренировка воли

В крайнем случае, перепробовав прочие методы, у вас остается возможность переупрямить тягу к нездоровой пище: просто сесть над тарелкой со злополучной картошкой фри и стараться ее не есть. Впрочем, как с зависимостью, так и с эмоциями эффективность этой стратегии неоднозначна. Дело в том, что под воздействием стресса или чрезмерной занятости люди теряют устойчивость к соблазнам. Чем больше мы загружены чем-то, тем легче импульсивным желаниям взять верх. Вывод очевиден - стрессы и усталость склоняют нас к неразборчивости в еде, и потому их тоже пора устранять из повседневного меню.

Еlle.ru

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