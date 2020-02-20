Как в 54 года выглядеть на 30? - Секреты красоты Синди Кроуфорд - ФОТО

Синди Кроуфорд, одна из самых известных топ-моделей 90-х, завершила карьеру много лет назад, но, тем не менее, она изредка выходит на подиум, снимается для рекламных кампаний и выглядит при этом идеально. В 54 года Синди может позволить принять участие в откровенной фотосессии или примерить шорты для рекламы марки денима. О своем уходе за кожей, тренировках и отношении к здоровому образу жизни Синди рассказала в одном из последних интервью изданию The Cut.

Утро

"Я живу в Малибу около пляжа, поэтому первое, что я делаю утром, - это иду на улицу. Я смотрю на океан, на восход солнца - и так каждое утро. Это время, когда меня никто не тревожит и я могу настроиться на день. В течение недели я обязательно пью несколько смузи. Если путешествую, то заказываю их с помощью сервисов доставки, а дома делаю все сама. Обычно я смешиваю миндальное молоко, кусочек банана, чашку шпината, немного мяты, какао, щепотку японского чая матча в порошке и немного протеина".

Спорт

"Обычно моя тренировка - это 20 минут кардио и силовые упражнения. Мое любимое кардио - это прыжки на батуте, беговая дорожка, эллипс или быстрая ходьба на свежем воздухе. У нас есть лестница от дома до пляжа. Я включаю аудиокнигу или музыку и бегаю по ступенькам 20 минут. Я уделяю кардиотренировкам минимум три часа в неделю. Потом полчаса-час я делаю простые упражнения, которые знаю со школьной скамьи: выпады, приседания, отжимания. Раз в неделю я занимаюсь хайкингом с подругой".

Здоровый образ жизни

"Для меня здоровый образ жизни - это баланс. Я не хочу быть одной из тех людей, которые восклицают: "О нет, я пропустил тренировку, теперь так нервничаю". Это уже не про здоровье. В моей жизни баланс - это когда у меня есть время для друзей, семьи, благотворительности, для себя и для работы. Когда я чувствую, что правильно распределяю время, тогда я чувствую себя прекрасно".

Режим

"Когда я была молода, то меня волновала в основном фигура. Я говорила себе: "Если влезу в узкие джинсы, то я прекрасна". Сейчас я занимаюсь спортом пять раз в неделю, и это просто сумасшествие. Но моя подруга считает, что в нашем возрасте необходимо часто заниматься, чтобы поддерживать себя в форме. Когда я в Калифорнии, то придерживаюсь именно такого режима, но когда я путешествую с дочерью по Европе (она сейчас участвует в показах), то просто наслаждаюсь длительными прогулками".

Советы для дочери

"Я рада, что она растет и берет с меня пример, видит, как я ухаживаю за собой. На самом деле я не читаю Кайе лекции о том, как нужно жить. Она видит, что я рано ложусь спать и рано встаю, чтобы сделать зарядку. Может быть, такое происходит только в моей семье, но дети всегда делают вид, что не слышат моих советов, но, несмотря на это, они берут с меня пример. Когда я сопровождала Кайю во время ее участия на Неделе моды, я дала ей один простой совет: спать ‪5-6 часов только одну или две ночи, а потом выдели время, чтобы как следует выспаться. Я люблю мир моды и тот бесценный опыт, что он мне подарил, но я помню это чувство, когда все суетятся вокруг тебя. Нужно время, чтобы просто отдохнуть и побыть одной: снять макияж, надеть спортивные штаны и ненадолго забыть про работу".

О физической форме

"В модельном бизнесе никто не обсуждает личность модели. Она просто либо подходит для работы, либо нет. Но это большая мотивация. Именно в то время я начала работать над своим телом, мне было 20 лет. В 28 я серьезно озаботилась уходом за кожей, поняв, что у меня не всегда будет кожа как у 20-летней. Я занималась спортом, наняла тренера, ходила к косметологу раз в неделю - и все это было частью моей работы".

О возрасте

"С возрастом ты полностью меняешься, у тебя другая кожа, волосы, тело. Я работаю над собой, но понимаю, что мне 51 год. Сейчас держать себя в форме намного тяжелее. Но я вижу своих друзей и осознаю, что они прекрасны, и я не о внешности. В такие моменты я понимаю, что женщины должны относиться к себе менее критично".

О питании

"Мое главное правило в питании - 80% полезной еды. Для меня это вполне легко. Когда я впервые была в Нью-Йорке, то кто-то сказал мне, что паста - это блюдо с низким содержанием жира. Я никогда не была так счастлива, как в то время. Это было прекрасно. Но мое тело выглядит куда лучше без белого хлеба и пасты. Я стараюсь есть жирную рыбу, овощи и много белковых продуктов. Но иногда я просто обязана позволить себе пиццу".

Лучший совет о здоровье

"Прислушивайтесь к своей интуиции. Не все, что подходит вашей подруге, подойдет вам. Если вам не нравится кататься на велосипеде, попробуйте плавание. Не нравится плавание, попробуйте позаниматься спортом в зале. Найдите что-то свое. Когда люди спрашивают о моих бьюти-секретах, я говорю, что секретов нет. Мы все знаем и так: надо достаточно спать, пить воду и не курить. Мы все это понимаем и так".

Еlle.ru

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