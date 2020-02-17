5 продуктов, которые необходимо есть каждой женщине - ФОТО

Женское здоровье и красота требуют особого внимания и заботы. Чтобы иметь ухоженный вид и сохранять энергичность, необходимо соблюдать несколько правил ежедневного рациона.

Lady.Day.Az представляет список продуктов, которые помогают женщинам оставаться красивыми и здоровыми долгие годы.

1. МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Сыры и йогурты - основа рациона француженок, которые славятся своей стройной фигурой и природной красотой. Дело в том, что основным микроэлементом всех молочных продуктов является кальций. Он необходим организму для поддержания здоровья зубов, волос и ногтей. Также кальций укрепляет кости, а это значит, что при его недостатке появляются проблемы со спиной и мышцами, и как следствие ухудшается осанка. Если лактоза находится под запретом, включите в рацион тофу и орехи - эти продукты также богаты кальцием.

2. КРАСНАЯ РЫБА

Жирные сорта рыбы содержат незаменимые для женского здоровья Омега-3 кислоты. Именно эти вещества отвечают за упругость и эластичность кожи, защищая клеточную мембрану от повреждений. Таким образом, включив красную рыбу в свое меню, вы гарантированно отсрочите появление преждевременных морщин и надолго сохраните красиво очерченный овал лица. Диетологи рекомендуют употреблять семгу, лосось или горбушу как минимум дважды в неделю.

3. ПРОДУКТЫ, БОГАТЫЕ ВИТАМИНОМ С

Киви, цитрусовые фрукты, клюква и болгарский перец - вот главные продукты для красоты женщин. Они богаты витамином С, который отвечает за упругость и здоровье кожи. Также витамин С участвует в работе иммунной и нервной систем, а значит повышает защитные функции организма.

4. БРОККОЛИ

Ученые установили, что благодаря высокому содержанию витаминов группы В, брокколи оказывает благоприятное воздействие на нервную систему, препятствуя размножению вредных бактерий в организме. Регулярное употребление этого овоща улучшает деятельность всего организма и продлевает его молодость. Женщинам рекомендуется употреблять брокколи минимум 2 раза в неделю.

5.ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД

Невероятно, но факт: шоколад является полезным и даже незаменимым продуктом для женщин. В его состав входит магний, марганец, медь, цинк и фосфор - все эти минералы отвечают за укрепление костной ткани, а также помогают нормализовать гормональный фон. Впрочем, врачи рекомендуют не увлекаться и съедать не более 25 граммов горького шоколада в день.

Н. Гасымова

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